柯文哲稱釣魚台「不爭主權只捕魚」 藍綠齊轟

民眾黨主席柯文哲聲稱「台灣漁民並非想要釣魚台那塊土地，他們只要能在那裡捕魚就可以」，此一言論，引起保釣團體抗議「本末倒置」，釣魚台教育協會發表沒有主權，就沒有漁權的聲明。（本報資料照片）

民眾黨主席柯文哲 日前接受日本 媒體NHK專訪提到釣魚台 議題表示，不要一直為了主權，讓台灣漁民不能捕魚，指「台灣漁民並非想要那塊土地，他們只要能在那裡捕魚就可以」。國民黨總統參選人侯友宜8日在臉書表示，「釣魚台就是中華民國領土，沒有退讓空間」，有釣魚台領土，才有經濟海域，兩者不可分割的，歷任總統也都這麼認為；柯文哲的說法是本末倒置，捍衛台灣這塊土地，每一個人都有責任。

柯文哲昨在日本受訪表示，他是很務實處理問題，並強調，「從頭到尾都沒有說要犧牲主權。」有一次他去宜蘭蘇澳跟漁民舉辦座談會，當地漁民一直抱怨說，到釣魚台地區捕魚，不是被驅趕就是被罰款，所以他們說，如果他有遇到日本政府高層，要跟日方拜託一下；這次利用訪日機會，他把這個訊息傳給對方，先解決目前漁民捕魚問題，至於有爭議問題再慢慢處理。

釣魚台協會：沒有主權就沒漁權

釣魚台教育協會昨發出「沒有主權，就沒有漁權」聲明指出，柯文哲言論引起爭議，根據協會過去多年與漁民合作推動釣魚台教育的經驗，如此推論本末倒置，「正是因為釣魚台主權被日本侵占，台灣漁民的漁權才沒有保障」。宜蘭縣長林姿妙表示，釣魚台是國家的領土，我們寸土不讓，保障漁民的權益，這都是政府應該做的事。

侯友宜：主權不該退讓

侯友宜表示，柯文哲的說法無疑是本末倒置，好像在央求日本把釣魚台海域借給我們捕魚，能夠爭取到漁權，就證明我們對於釣魚台列嶼主權立場，連東京都不敢漠視，捍衛台灣這塊土地，每一個人都有責任，身為從政者，一言一行都不能損害國家主權。

民進黨立委林靜儀說，柯文哲自己不在乎國家主權，把漁民也拖進去幹麻，講得好像台灣漁民只在乎經濟，不在乎主權，這個邏輯跟高雄市前市長韓國瑜一樣，其實要捕魚，如果國家沒有主權，連海巡都沒辦法去保護。