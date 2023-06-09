新聞評論／釣魚台論失言 柯文哲「嘴硬」後果嚴重

台灣民眾黨主席柯文哲接受日媒專訪時談到釣魚台，被認為沒堅持釣魚台主權。他事後強調，從沒說過要犧牲主權，而是一貫主張要先解決老百姓的民生問題。（中央社）

民眾黨主席柯文哲 訪日，在接受NHK專訪時觸及敏感的釣魚台 主權問題。柯說「一般來說台灣人民不是想要那塊土地，而是希望可以在那裡捕魚」，引爆爭議，並難得讓藍綠步調一致，齊轟柯文哲國際常識不足、輕蔑主權。

柯文哲澄清，他從頭到尾都沒有要犧牲主權，而是很務實處理問題。柯文哲解釋，他去宜蘭蘇澳座談時，漁民抱怨到釣魚台地區捕魚，不是被驅趕就是被罰款，請他如果遇到日本政府高層，要跟日方拜託一下。柯這次與日台交流協會會長、理事長晚宴時，就把訊息傳給對方，也就是先解決漁民捕魚問題，有爭議問題再慢慢處理。

「所以我的故事就這麼簡單」，柯文哲話頭一轉，反批外界選舉到了就穿鑿附會，更指責媒體斷章取義，成了新聞製造業。

柯文哲的故事的確很簡單，就是阿伯失言，嘴硬不認錯，有錯都是媒體的錯！

柯文哲說，先讓漁民捕魚，有爭議問題之後再處理。他應該是指，雙方先擱置主權爭議，維護漁民捕魚權。僅就這部分，在國內爭議不大。但柯文哲還用穿鑿附會、斷章取義和新聞製造業等來反擊外界質疑。

柯文哲沒有解釋，為什麼說「一般台灣人民不是想要那塊土地」？這才是引爆爭議的關鍵。

如果台灣人民不要那塊土地，台灣漁民憑什麼到那裡去捕魚？那不是活該被驅趕被罰款嗎？甚至，如果台灣人民不要那塊土地，台灣還能怎麼主張慢慢處理主權爭議問題？柯文哲應該說清楚，到底那些台灣人民不想要那塊土地？除了李登輝。

國民黨總統參選人侯友宜這次很快就發聲明，「釣魚台是中華民國領土，國家元首應拚全力捍衛國家領土，堅持國家主權，沒有退讓空間。」一語惹惱柯文哲，反嗆「不然你們這麼多年有去解決蘇澳漁民的問題嗎？也沒有嘛，這時候突然變得國家主權講一大堆，那你平常在幹什麼？」

但在釣魚台問題上反嗆國民黨，柯文哲正好踢到鐵板。馬英九政府時期，以「主權在我、擱置爭議、和平互惠、共同開發」為原則，提出「東海和平倡議」，並在2013年成功簽署《台日漁業協業》。這也是李、扁、馬、蔡四朝中，對台灣漁民保護與漁權保障最具體的成果。

但如果明年柯文哲當選總統，屆時他將發現他說這句話的後果很嚴重。即使柯總統想為漁民談漁權、想派海巡護漁，都沒資格了；因為日本人會引用柯主席的話來打槍，「台灣人民不是想要那塊土地」！

柯文哲自己講的話，不要推給媒體。柯文哲回台後，即將接受美國在台協會理事主席羅森伯格的「面試 」。但這樣的格局，怎麼面試？這樣的面試，柯P還會有什麼故事？