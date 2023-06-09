邀陸生訪台遭阻？ 馬英九：陸委會說送件不會過

前總統馬英九擬申請大陸學生來台訪問，私下溝通時遭到陸委會稱「別送件、不會過」。（本報資料照片）

前總統馬英九 3月底赴陸訪問時，邀約陸生訪台。馬英九基金會執行長蕭旭岑昨舉行記者會表示，前總統馬英九已邀請對岸包括北京、清華、復旦、武漢及湖南大學等五所學校學生7月訪台交流，校方也已同意，但和陸委會私下溝通時，陸委會稱沒重要性、沒迫切性也沒不可替代性，態度保留，甚至要基金會不要送件，說「不會過」。

馬英九前總統昨在台北受訪被問到此事時表示，基金會做的就是教育 交流。對於媒體追問是否有陸委會稱不要送件狀況，馬英九也證實表示「對，主委辦公室要我們不要送，說他們（指陸委會方）不會同意」，且陸委會還說，因為不是目的事業主管機關，而問陸委會那誰是目的事業主管機關，「他（指陸委會）說不知道」。

陸委會8日回應稱，目前「尚未開放大陸人士來台專業交流」；透過「專案申請」邀請大陸人士來台交流的規畫，應要「依循法規、符合交流主旨」，這才有助兩岸良性互動。

陸委會表示，「本會基於職責及善意提醒，初步說明政府前揭政策立場」，包括參訪宗旨如為教育交流，行程應以教育為主，和宜考量當前社會情勢，及民意對交流安全管理之要求等。

蕭旭岑在記者會表示，陸委會日前公布民調，說超過八成民眾贊成政府隨疫情舒緩，讓兩岸恢復正常交流，蔡英文總統也說，和平是兩岸唯一選項，但陸委會對於基金會舉辦兩岸學生交流的態度，好像和政府表達的不一樣。

民進黨 立法院黨團幹事長鄭運鵬指出，目前台灣開放中國大陸各種不同名義訪台都是專案申請，只要合法都歡迎，但要注意不要變成大陸統戰的工具。

對於民進黨立委提醒，馬英九邀請的人可能有中共黨委書記挑選的人，不要被統戰或消費。馬英九稱：「感謝他們，我想我沒有那麼幼稚吧」。

蕭旭岑稍晚表示，昨天下午有向陸委會提出馬英九希望和陸委會主委邱太三會面討論，卻遭邱太三主委辦公室秘書回覆稱，無法安排兩人會面。