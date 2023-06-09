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美日台傳共享無人機情資 陸反對稱別製造台海緊張

編譯中心／綜合報導
傳美國國防承造商2025年起將交付台灣四架MQ-9B「海上衛士」無人機。（取材自General Atomics官網）
傳美國國防承造商2025年起將交付台灣四架MQ-9B「海上衛士」無人機。（取材自General Atomics官網）

英國「金融時報」網站8日引述四名知情人士報導，美國、台灣和日本將透過海軍偵察無人機，共享即時數據。此舉將大幅提升美國對台海監視與偵察的能力，縮短對區域情勢的認知差距與即時反應時間，強化盟邦在「台海有事」時的協同反應。五角大廈與台灣總統府對此報導均拒予置評。

中國外交部8日回應，中方堅決反對建交國與台灣開展任何形式的軍事聯繫，不要製造台海局勢緊張因素。中國外交部發言人汪文斌指出，「中方堅決反對建交國與台灣開展任何形式的軍事聯繫，中方敦促有關國家恪守一中原則，不要製造台海局勢緊張因素。中方將堅定維護自身主權和領土完整。」

台灣國防部則回應，對相關臆測內容並無所悉，並籲請善盡查證責任，避免誤導視聽。

根據金融時報報導，美國國防承包商「通用原子航空系統」將於2025年開始交付台灣四架MQ-9B「海上衛士」(Sea Guardian) 無人機，這種無人機能發現、追蹤及鎖定敵艦和雷達，是美軍在阿富汗、伊拉克、利比亞和敘利亞廣泛使用的「死神」無人機海上版。

第一與第二島鏈 資料來源／美國國防部 製表／周辰陽
第一與第二島鏈 資料來源／美國國防部 製表／周辰陽

解放軍一旦犯台，水面艦艇和潛艦會在台海周邊行動，屆時「海上衛士」具備的能力至關緊要。平時也能增強台灣與鄰國掌握共軍在第一島鏈的全面即時動態，第一島鏈從琉球群島延伸至菲律賓。

熟悉內情的四名人士透露，華府允許將台灣「海上衛士」整合進區域內美軍和日本自衛隊使用的同一系統內。這將使美國及盟友、合作夥伴能同時觀察到由無人機蒐集到的相同資訊，類似北約的「共同作戰圖像」（Common Operational Picture）。

一名知情人士說：「我們將採取切實可行的方法，確保整合作業盡快完成。」

報導指出，將台灣納入美軍與盟國間的相互作業極其敏感。一名美國軍方高層說：「日本和台灣之間、台灣和菲律賓之間、美國和這三國之間共享數據非常重要，但這也是大禁忌之一，因為中國會將其視為局勢升溫。」

一名參與這項計畫的軍方官員表示，台灣部隊將與美日人員一起接受使用無人機系統的培訓。

美軍印太陸戰隊前司令、退役中將魯德說：「MQ-9對這個戰區而言是一個相對較新的系統，我們已極為努力與這個區域的合作夥伴開始發展MQ-9與近地軌道衛星組成的通訊網。」

曾任美國國防部東亞事務副助理部長的柯林克表示，將情報、監視和偵察系統聯繫起來的優勢顯著。柯林克說，共軍入侵台灣和日本防空識別區的活動日增，這為美日台加強合作提供明確理由。

日本 國防部 共軍

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