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台積電美廠員工怨加班 劉德音：不願值班就別來這產業

中央社／新竹7日電
台積電董事長劉德音。（圖：台積電提供）
台積電董事長劉德音。（圖：台積電提供）

台積電美國亞利桑納州廠將於2024年量產，日前傳出有美國員工上網針對加班與輪班大吐苦水。台積電董事長劉德音表示，「不願意值班的人就不要來參加這個產業，這個產業並不是靠有高薪，而是你真的對這產業有興趣。」

財星雜誌（Fortune）日前報導，台積電一名工程師在人力資源網站Glassdoor上留言，「在辦公室睡了1個月，每天工作12小時是基本，週末輪班是家常便飯；這裡的工作與生活平衡是多麼殘酷。」

報導指出，台積電另一名工程師今年1月寫到，「台積電是服從文化，而且還沒為美國做好準備。」

事實上，自從台積電赴美國設廠後，美國廠員工對工作要求的抱怨時有耳聞，市場對美國工作文化與台灣的差異也頗感憂心。

劉德音昨天在台積電股東會後受訪時直言，不要求美國廠員工做事方法要一樣，這可以討論，但要求的是要遵守台積電的核心價值，台積電的核心價值是誠信正直、承諾、創新及客戶信任。

劉德音進一步強調，「不願意值班的人就不要來參加這個產業，這個產業並不是靠有高薪，而是你真的對這產業有興趣。」

台積電 亞利桑納州 股東會

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