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蕭美琴：羅森伯格兩月內再度訪台 重在平衡了解各陣營

記者張筠／華盛頓即時報導
蕭美琴表示，羅森伯格不到兩個月二度訪台，重在平衡了解各陣營，美方不會在台灣選舉中選邊站。（記者張筠 / 攝影）
蕭美琴表示，羅森伯格不到兩個月二度訪台，重在平衡了解各陣營，美方不會在台灣選舉中選邊站。（記者張筠 / 攝影）

美國在台協會(AIT)主席羅森伯格(Laura Rosenberger)上任後，在兩個月內二度訪台，吸引外界關注，對此中華民國駐美代表蕭美琴5日表示，美方一直重視與台灣關係，對台灣選舉的立場也很清晰，不會選邊站，羅森伯格本次訪台重點在平衡接觸、了解台灣的各陣營。

羅森伯格3月20日接任AIT主席，4月18日至23日首次以該身分訪台，6月5日至10日二度到台灣，將晉見總統蔡英文和副總統賴清德，與政府各部會高層會面。

有聲音猜測羅森伯格短期內積極訪台與台灣選舉有關，對此蕭美琴5日在與媒體茶敘中表示，美方立場始終明確，非常重視與台關係，但不會在台灣選舉過程中選邊站，「羅森伯格上任後充滿拚勁，她個人希望扮演(美台之間的)積極角色，同時也深獲美方行政部門信任」。

蕭美琴說，羅森伯格剛上任時曾表達希望未來訪台的頻率和機會增加，且上次訪台意猶未盡，希望這次能與各陣營總統候選人有更多互動，平衡接觸、了解各陣營對當前情勢的看法。

關於中國近來對民主自由的打壓行為，蕭美琴說，中共一直將其意識型態強加於其他國家，甚至積極滲透，不只台灣社會長期面臨此問題，美國社會近幾年也感受到事態嚴重，美方執法部門也有相應作為，「民主與自由非常珍貴，不只在台灣和美國要守護，希望未來有一天中國民眾也能享有民主自由，此過程非常崎嶇，因此更需要積極、團結的守護與捍衛。」

亞太經濟合作會議(APEC)今年由美國主辦，11月登場，美國21為聯邦眾議員4月曾致函呼籲美國國務卿布林肯(Anthony Blinken)，邀請蔡英文參加，他們表示，台灣對區域有重要經濟、文化與科技貢獻，相信蔡英文值得充分尊重，台灣也應獲得與其他APEC會員國同等的公平待遇。

關於蔡英文是否出席，蕭美琴回應表示，從90年代開始，台灣參與APEC有一定管理，也逐步為各會員國所接受，不過接下來是否有大變動仍需各國共識，「美方目前仍以維持過去常態和慣例的角度看待此事。在國際戰略環境下，此類國際性議題要取得各國同意確有難度，但台灣在此事上會持續努力」，她也期望台灣人民的聲音能被尊重，獲公平對待。

蔡英文 APEC AIT

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