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雲台兔耳蘭交流會 牽起兩岸蘭花產業

台灣新聞組／即時報導

以「雲台蘭香飄同胞情意長」為主題的第11屆雲台會系列活動首站－雲台兔耳蘭文化交流會，2日至4日在雲南省玉溪市舉辦。來自台灣、福建、廣東、廣西、四川等各地蘭花協會及蘭友代表60多人參加了會議，1000餘人參加了會議期間舉辦的「中國玉溪首屆兔耳蘭展」。

雲南省台辦副主任張燦出席會議並致辭。他指出，台灣在蘭花產業方面有先進的栽培技術與管理運營經驗，希望此次盛會，讓兩岸廣大蘭友關注玉溪、投資玉溪、扎根玉溪，在美麗的玉溪譜寫蘭花事業發展的新篇章。雲南省台辦將一如既往地用真心、誠心、愛心服務廣大台胞台商，支援玉台兩地蘭花產業加強合作，融合發展。

「玉溪是蘭花的主產地之一，玉溪蘭花在國內外負有盛名。」玉溪市副市長李寶明致辭時表示，台灣在良種良法、文化創意產業發展、文旅結合、農民信用合作、農業產業鏈整合等方面積累了先進經驗，玉台兩地互補性強、合作空間大。這次雲台兔耳蘭文化交流會的成功舉辦，對推動兩岸共同弘揚中華文化，促進海峽兩岸蘭花文化的交流合作和兩岸同胞心靈契合，推動雲南及玉溪蘭花產業發展，起到十分重要的作用。

交流會上，與會嘉賓了解了玉溪文化旅遊、體育康養、高原特色現代農業等項目。參會台商實地赴紅塔蘭花基地、玉溪玉台蘭業園藝有限公司，進行深入參訪交流。

此次「中國玉溪首屆兔耳蘭展」共評選特金獎4名，金獎11名，銀獎22名，銅獎30名，栽培獎2名，204盆參展。據了解，蘭花作為「雲花」產業的重要組成部分，經過多年的發展，已成為「雲花」產業中最具活力、最有市場潛力和最具代表性的地方特色花卉之一。玉溪大力推進農業產業結構調整，蘭花種植已成為全市花卉產業的重要組成部分，成為群眾增收致富的新興產業。玉溪希望蘭花成為玉溪鄉村振興、全域旅遊、農村特色產業，並推動玉溪蘭花向產業化，規模化，精品化方向發展，使玉溪蘭花成為雲南乃至大陸的蘭花產業龍頭。

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