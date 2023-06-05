解放軍機艦圍台 台美將兵推 華府7月舉行蒙特瑞對話

台美蒙特瑞會議，將探討兩國共同因應共軍在台海的挑釁。 （本報資料照片）

漢光39號演習兵推、實兵陸續實施，台灣海峽近日爆發解放軍 護衛艦大動作迫近美、加軍艦的軍事挑釁事態。台美「蒙特瑞對話（Monterey Talks）」將在7月於華府舉行，預判期間將針對解放軍機艦圍台、維持台灣海峽航通行安全等狀況實施議題式兵推，以獲致雙方未來面對類似狀況下，處置的共識與指導原則。

本報系聯合報報導，台美負責軍事安全合作人員近期將有異動，美國在台協會台北辦事處安全合作組長葛沛迪上校（COL Brady Crosier）在台任滿3年，預計7月16日調職；而台駐美軍事代表團團部7月起將增編1名上校，專責蒙特瑞對話業務。

蒙特瑞對話是台美政策性對話，雙方與會者都採跨部會編組，由資深或業管官員與會。據了解，此行台方將仍將由國安會秘書長顧立雄率團，國防部 副部長柏鴻輝、戰規司長李世強隨行。

此外，美軍以軍包機，上周陸續由兩航次貨機載運供售台灣的FIN-92人攜式刺針飛彈抵達桃園國際機場，數量約有200餘枚，其中還包括兩輛商用型的全地型車，研判是作為戰場運彈車使用。

據台北中國時報報導，軍方消息透露，「台日戰略對話」於5月中旬首度在台北舉辦，全程高度保密，以「兩岸爆發戰爭前」各種狀況，亦即當前台海情勢現況為依據，進行堪稱台日近年來最大規模的政軍兵推，極可能是第一次官方性質的政軍兵推。

美中對抗氣氛加劇，日本 國內政治也出現變化，岸田內閣體認台灣有事、日本有事，台日檯面下情報合作與交流頗為密切。報導說，前國安局長陳明通去年7月前往曼谷訪問，他的曼谷行程遭人洩露，但外界所不知的是，陳明通後來從曼谷直飛東京，與日方洽談情報合作，在日本行程未曾曝光。

台美之間有軍事情報分享，日美之間也有軍事情報分享，但台美日3方尚無共享即時情報。唯台美正積極建構建「共同作戰圖像」，亦即大陸沿岸機艦動態情資分享系統，預訂2025年完成，一旦台美共同作戰圖像完成，日本情資自會納入。由於美日聯盟，日本潛艦若出海位置都要知會美方。

至於「台日戰略對話」，日華議員懇談會扮演重要角色。據報導，今年5月10日至12日，首度有日本官方參與的「台日戰略對話」，雖沒有將領或高階軍官出席，但具軍事背景的文官，日本防衛省亦同步視訊，換言之，日本現役軍官雖未親自到台北參加，但已在日本參與。

這場政軍兵推想定達40餘項，由國防部派現役官員擔任解放軍角色。兵推以當前台海情勢現況為依據，推演可能升高到危機的各種情況及應採取的作為，例如，在台海危機高到某種特定情況，日本即須撤僑等行動。