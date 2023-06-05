六四34周年 蔡英文盼陸青自由歌唱 馬英九籲兩岸融冰

蔡英文總統在臉書上指出，期盼有一天，中國的年輕朋友可以自由自在地歌唱。(記者許正宏／攝影)

昨天是六四天安門事件34周年，蔡英文總統指出，期盼有一天，中國的年輕朋友可以自由自在地歌唱，在創作抒發的時候，只有熱情，沒有憂心。前總統馬英九 則回顧，今年3月底他赴大陸祭祖掃墓，成為兩岸分治47年後第一位訪問大陸的中華民國 前元首，他深切盼望，兩岸關係能夠出現春暖花開，切莫走向兵戎相見。

馬英九期許大陸當局，能秉持去年中共20大後，在世界各地區從中東、俄烏到中亞所展現的大格局，協助過去困於歷史宿怨的國家和解，敦促俄烏戰爭雙方盡速停戰謀和，以及在中亞國家強調的區域安全，這樣的精神倘能用於兩岸關係之上，必能獲得台灣民眾的認同與國際社會的尊敬。

馬英九呼籲中國大陸，以近來對世界各地區展現「促進各方和解，走出歷史宿怨」的嶄新格局，勇於面對歷史、承擔責任，真正拉近兩岸人民的心靈距離。但馬英九也說，蔡政府應反求諸己，是否一步一步走向「不自由的民主」與「不平等的人權」的錯誤道路？

蔡總統昨在臉書分享一則新聞表示，前陣子中國發生一起「貴州地鐵大合唱事件」。許多年輕人聚集在貴州地鐵站 ，大合唱「沒有理想的人不傷心」這首歌。邊唱邊跳，一起大聲高唱：「我不要一直活在地下裡」。這首歌曲引起廣泛共鳴，正反映出中國年輕人生活在當今時代下的心情。

蔡總統說，以歌曲抒發心情、批判社會，是年輕朋友習以為常的流行文化，在台灣也不例外。像是許多朋友喜愛的「大嘻哈時代」，在這個節目中，來自不同背景的年輕人，自由地用母語創作，用歌詞道出人生歷經的辛苦、對社會現象的抒發。對許多年輕朋友來說，自由創作的權利，就像空氣和水一樣自然地存在。