大屋頂下／解剖賴清德的務實台獨(1)-論中華民國總統的脊梁

賴清德 的國家論述與兩岸思維的主體架構是：要用「務實台獨」來實現「和平保台」。概述其邏輯主脈如下，皆引賴清德親口言語：

我是一個務實的台獨工作者，在任何職務上不變→台灣國家的名稱叫中華民國 →兩岸關係是國際關係→台灣與中國互不相屬→我們是台灣人，不是中國人（賴清德黨部用語）→民進黨 不可廢除台獨黨綱→希望與中國結為兄弟之邦→中國應善待台灣→中國待台灣應似太陽勿如北風→我希望與習近平共進晚餐，勸他放輕鬆一點，壓力不要那麼大→我主張親中愛台→我主張和平保台。本文將此一邏輯體系稱為「務實台獨和平保台論」。

賴清德是台灣政壇自稱「務實台獨工作者」的第一人。蔡英文迄今幾乎沒有碰過「台獨」二字，李登輝甚至屢稱「我從來沒有主張過台獨」，連陳水扁操作「正名制憲／一邊一國」，亦未赤裸裸稱自己是「台獨」。可問：究竟李扁蔡比較「務實」，或賴比較「務實」？

賴清德自稱「務實的台獨工作者」，當初看似自己為自己戴上了一頂「既台獨／又務實」的新台獨皇冠，如今卻顯得像為自己套上了一個「台獨不能務實，務實不能台獨」的金箍圈。

賴清德必須解釋：「務實台獨」，如何能實現「和平保台」？

賴清德或許認為，他的「務實台獨和平保台論」是台獨轉型的進階思維。務實台獨是一種「好的台獨」，是一種「親中愛台的台獨」，可與中國成為兄弟之邦；但是他對「務實台獨」的種種定義，如文首所引，卻完全看不出「好的台獨／親中的台獨」的意涵，他可能原想用「務實台獨」跳出台獨的牢籠，不料卻因此反而刷油漆把自己刷到了牆角。

台獨問題糾纏民進黨既深且久，賴清德可能自以為正在為台獨尋找脫身的出路，卻反而是愈描愈黑、愈陷愈深，作繭自縛。一頂自我加冕的務實台獨皇冠，反而變成了他面對大選甩也甩不掉的金箍圈。

本系列文字，不僅在對賴清德的「務實台獨」作一解剖式的評析，更在嘗試探究整個台獨議題的政治因果。以下是務實台獨的幾個主要面向：

一、台灣已經獨立，不必再宣布獨立：當你看到「務實台獨」，直接譯讀為「借殼台獨」或「切香腸台獨」，就是一百分。

賴清德的憲法論述主體，不是中華民國憲法，而是他不斷引據的民進黨的《台灣前途決議文》。略謂：「台灣是一主權獨立的國家…依目前憲法稱為中華民國。」

此即借殼台獨的源起。因此，賴清德說，台灣已經獨立，不須再宣布獨立，也不須舉行台獨公投。

但是，依中華民國憲法，中華民國從來就是中華民國；而非原本是另外一個主權獨立的國家，依目前憲法稱為中華民國；亦即，不是由另外一個主權獨立的國家，現在變成了中華民國。

決議文稱，「依目前憲法稱為中華民國」，這是至少知道，國家與國號的成立與存在必須以憲法為根據。因此，若未「正名制憲」，如何能稱「台灣是一主權獨立的國家」？

借殼台獨證明了台獨的虛幻性，沒有台獨的憲法（制憲）、沒有台獨的國號（正名）、沒有民主程序（台獨公投），而篡竊中華民國憲法，篡竊中華民國國號，就公然「鳩佔鵲巢／冒名頂替」自稱「台灣是一個主權獨立的國家」，天下豈能有如此買空賣空的勾當？

借殼台獨的禍害更甚於法理台獨。因為，法理台獨，必須經由正名、制憲、公民投票的程序，亦即必須經由民主程序的莊嚴考驗始能實現；但借殼台獨卻是在政治操作下，迴避憲政程序，矇騙人民、挾持人民，溫水煮青蛙，狸貓換太子，則是根本違反民主原則，因此借殼台獨的禍害更甚於法理台獨。

「務實」二字，至少有「敬畏事實／實事求是」之義。敬畏事實，就應捍衛中華民國；實事求是，就應維護中華民國憲法。這就是「務實」。

中華民國不是由台灣國變來的，也不要把中華民國變成台灣國。這才是「務實」。

一九九九年，《台灣前途決議文》是因應陳水扁競選總統而出台。因此，以借殼台獨為台獨轉型的第一步，或許可稱「務實」。但是，如今民進黨經陳水扁、蔡英文兩人，已任中華民國總統十六年，如果仍以「借殼台獨」來面對中華民國，及用《台灣前途決議文》來操作台獨，這難道是「務實」？

何況，賴清德說，民進黨不能廢除台獨黨綱，就是仍以台獨黨綱為民進黨的神主牌，則莫非更加證明了賴所依據的《台灣前途決議文》，其實只是台獨黨綱的「借殼上市」。尤其，如果賴清德指這種「仍維持台獨黨綱」的台獨竟仍可稱「務實台獨」，將如何自圓其說？

「務實台獨」最不「務實」處，即在主張「台灣是一主權獨立的國家，依目前憲法稱作中華民國」。明明有一個好好的中華民國，卻說中華民國是由「台灣國」變來的，但那個所謂主權獨立的「台灣國」卻完全無憑無據。這是「務實」嗎？

說務實，只能務中華民國之實。把無憑無據的台灣國說成是依目前憲法稱為中華民國。這是自欺欺人，也是治絲益棼。

是台獨，就不可能務實；要務實，就不能台獨。賴清德必須先搞清楚：「務實台獨」，究竟是不是「台獨」？若仍是台獨，如何務實？若不是「台獨」，則為什麼不能直接承認中華民國原原本本是一個主權國，而不只是借給「台灣國」的一個空殼名號而已？

一個國家必須有一部憲法作為脊梁，中華民國以中華民國憲法為脊梁。一國的總統，亦應以國家的憲法為脊梁，因此中華民國總統應以中華民國憲法為脊梁。

賴清德若只是民進黨主席，他當然可以「台獨黨綱／台灣前途決議文」為脊梁。但倘若賴清德當選了中華民國總統，他就應當以中華民國憲法為脊梁，不能用「借殼台獨」、「切香腸台獨」來掏空中華民國。否則，就是違憲，就是叛國。

賴清德必須在「借殼台獨」與「中華民國」之間作一判然的選擇，亦即在「中華民國憲法」與「台灣前途決議文」之間作一判然的選擇。

借殼台獨，一方面重傷了中華民國與中華民國憲法，一方面又不能建立台灣國及台灣國憲法。兩頭落空。

中華民國總統應當以中華民國憲法為政治脊梁。這是本系列文字的中心意旨，請讀者亦用此一意旨來評閱全文。謝謝。