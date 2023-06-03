陸生赴台交換 中斷3年重啟 陸媒：至少22校發出通知

陸生重啟赴台交換已經有一定規模，陸媒揭露至少22所大陸高校有發布通知，圖為台灣的大學校園。（本報資料照片)

陸生赴台就讀由於疫情 與兩岸關係影響中斷3年，繼陸委會早前公布陸生交換生、研修生已重新入境台灣後，中國大陸媒體最新的統計顯示，至少22校發出通知，對接到台灣的33所大學。

據本報系聯合報引述陸媒南方周末報導，大陸多校在2022年11月下旬向學生發送陸台灣交換的申請通知，此後歷經篩選與錄取作業，在2023年上學期入境台灣當交換生。這也是新冠疫情後，時隔近3年大陸交換生恢復赴台就讀。

報導指出，據不完全統計，大陸至少有22校發布了2023年春季的赴台交換通知，其中985、211類院校共14所；一本、二本院校共8所。而這些大陸陸校所對接的33所台灣的大學排名大多位於前列，2023年QS世界大學排名前1400名的26所台灣陸校中，此次就有20所。

此前即使在2020和2021年，仍有西北政法大學等多所陸校發布赴台短期交換報名通知，中國人民大學、深圳大學等還進行面試 ，結果最終通過面試的學生皆未能成行。而陸生交換生入境台灣重啟的同時，台灣學生到大陸交換重啟則似乎更早。報導提到，2022年3月就有台生到大陸天津體育學院交換。

不過究竟目前有多少陸校開放學生赴台交換、以及疫情前能夠到台灣交換的陸校，則並無官方的統計。早在2008年時任大陸教育部 副部長袁貴仁就曾指出當時兩岸已有400多所陸校簽署校際交流合作協定；而大陸教育部曾在2022年9月披露，10年來累計開展對台交流項目1300餘個，兩岸1000多所學校參與。

2022年11月7日，陸委會正式宣布恢復陸籍研修生赴台，最先重啟的是世新大學，於2022年12月19日迎接41位來自香港城市大學的短期研修生赴台，其中包含港生與陸生，此後才有陸校的陸生直接赴台交換。

而根據陸委會的兩岸文教交流統計，2022年第4季申請赴台的大陸籍研修生為252人次、核准數為79人次，實質入境為22人次，2023年第1季則有291人次入境。截至目前，大陸仍未恢復陸生赴台攻讀學位的政策，此一政策於2020年4月由大陸教育部宣布暫停試點迄今。

台北中國時報報導，陸生交換赴台於今年2月已低調重啟，至於為何近日消息才曝光，主因還是兩岸學校都深怕受到兩岸政治起伏影響，選擇低調以對。文化大學副校長王淑音說，在所有境外生群體當中，還是偏好陸生，主要原因不只是兩岸語文相通，求學態度也十分認真。而文大近來也啟動招收大陸短期交換生，目前人數也大約30人左右，除了希望短期生數量可以增加之外，也盼望能恢復正式學位生