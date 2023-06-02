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海基會李大維：兩岸交流應在對等與尊嚴的原則下進行

記者陳宥菘／即時報導
海基會2日召開第11屆董監事第9次聯席會議，董事長李大維致詞時強調，兩岸交流應在對等與尊嚴的原則下進行。（海基會提供）
海基會2日召開第11屆董監事第9次聯席會議，董事長李大維致詞時強調，兩岸交流應在對等與尊嚴的原則下進行。（海基會提供）

隨著疫情趨緩，兩岸民間交流逐漸恢復，近來有許多台灣官員、政黨組織、工商團體、旅行業者陸續訪陸進行交流與討論。不過，海基會董事長李大維強調，兩岸的交流往來，應該在維護對等與尊嚴的原則下，對雙方才有助益，並表示，海基會將持續為兩岸關係的和平穩定發展做出貢獻。

海基會2日於海基會大樓召開第11屆董監事第9次聯席會議，李大維於會議中致詞指出，疫情趨緩以來，兩岸各領域互動逐漸恢復，並有實體交流活動。不過兩岸的交流往來，應該維護雙方對等與尊嚴。

李大維表示，近月來，海基會服務案件大增，包括文書驗證、證件逾期、急難協助等各類問題，數量都顯著增加，今年前4月服務案件量較去年同期增加58%，顯見兩岸交流逐步復甦。李大維說，海基會持續為兩岸關係的和平穩定發展做出貢獻。

就中國當前社經發展情勢，李大維指出，大陸年初的經濟雖呈溫和復甦的反彈跡象，但仍受到各項因素制約，包含外部環境面臨全球通膨持續、經濟成長動能減弱以及國際供應鏈的箝制，內部環境則有需求不足、民間投資不穩等問題，這些都是巨大的挑戰。

李大維進一步指出，國際情勢發展將影響大陸提出的經貿戰略目標，如中共中央所提出的「雙循環」與「一帶一路」能否達成驅動國內經濟系統， 形成大循環、國內與國際雙循環相互促進，都將與國際情勢有所連動。

海基會副董事長許勝雄、詹志宏、邱垂正等人亦有出席本次聯席會議。另，會議邀請財信傳媒集團董事長謝金河以「通膨、戰爭、中國─2023年的關鍵詞」為題進行演講。

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