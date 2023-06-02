我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約17歲學生「戴抗噪耳機」走鐵軌 聽不見火車鳴笛遭撞死

金山華人遭身分盜用 4萬無聲無息被偷走

陸人非台國民 學者：應修兩岸條例 陸委會：沒必要

記者陳宥菘／台北2日電
陸委會副主委兼發言人詹志宏1日表示，目前並不會提出「兩岸人民關係條例」修法。（記者陳宥菘／攝影）
陸委會副主委兼發言人詹志宏1日表示，目前並不會提出「兩岸人民關係條例」修法。（記者陳宥菘／攝影）

行政院5月24日通令各部會，「大陸地區人民亦為我國人民」函釋即起停用，但遭法界學者質疑，若欲調整大陸人民在台灣的權利義務，應就「兩岸人民關係條例」修法，而非僅廢除解釋法律的函釋令。陸委會副主委兼發言人詹志宏昨天就此表示，目前並沒有要提出修法，或者重新函釋的必要性。

行政院近日作為起因於一起「國賠法」判決。一名大陸籍男子五年前來台騎自行車環島，但意外遭路燈電死，陸男家屬因此來台打國賠官司，法院援引法務部於1993年所做的函釋文解釋，認定依「兩岸人民關係條例」之第二條第二款、第四款規定，大陸地區人民亦為中華民國人民，且該法及「國家賠償法」均無禁止大陸人民來台聲請國賠，最終，陸男家屬獲賠新台幣463萬元（約15萬美元）定讞。

法院援引的這項函釋文解釋引起部分人士不滿，認為函釋已不符合當前現狀，不合時宜。行政院遂於24日發出這封通令，但也引發外界質疑，若想真正改變大陸地區人民在台灣的權利義務，應回到「兩岸人民關係條例」所屬的「法律層級」進行調整，而非廢除用於解釋法令的釋令。

對此，陸委會副主委詹志宏於昨天在例行記者會上解釋，函釋的位階低於憲法與兩岸條例，而1992年以來，有很多機關在處理若干個案的時候，都會面臨使用函釋的狀況，但函釋經過多年發展，有些不再適用，包含近日的「國賠法」適用案例。

至於陸委會是否推動修法？詹志宏強調，「修法是另外一回事」，他表示，目前為止經陸委會檢視的結果，目前並沒有要提出修法，或者是重新函釋的這個部分的必要性。

中華民國

上一則

冷眼集／陳建仁身分特殊 教研調薪不避嫌

下一則

四接改建爭議不斷 基市喊停環評 環署堅持續審

延伸閱讀

兩岸旅遊誰卡關？ 國台辦：免協商 王國材：解禁要明講

兩岸旅遊誰卡關？ 國台辦：免協商 王國材：解禁要明講
兩岸觀光7月開放？陸委會：兩岸趕快談應該不難

兩岸觀光7月開放？陸委會：兩岸趕快談應該不難
陸擴大間諜認定 陸委會：台人赴陸風險增

陸擴大間諜認定 陸委會：台人赴陸風險增
中擴大間諜認定 台陸委會：對建物拍照 也恐被羅織罪名

中擴大間諜認定 台陸委會：對建物拍照 也恐被羅織罪名

熱門新聞

台中地檢署偵辦「5億高中生案」傳訊告訴人賴姓高中生母親。記者黃仲裕／攝影

亂倫產子身分曝光…「5億高中生之母」成人球滯台12年

2023-05-25 12:56
繪圖晶片大廠輝達創辦人、執行長黃仁勳，擔任台大畢業典禮致詞嘉賓。（記者曾原信／攝影）

「奔跑吧！別緩行」黃仁勳台大畢典致詞 中英全文

2023-05-28 11:13
國小數學作業出現「5詭異圖案」，題目要求小朋友找出規律並填入第6個圖案。圖／取自爆廢公社

爸媽頭又痛了…小學題目「5詭異圖案」強者1條線秒破解

2023-05-29 11:15
台中5億高中生家庭關係圖。(製圖/聯合新聞網)

家庭複雜 一張圖看懂「五億高中生」人物關係

2023-05-20 10:13
圖／取自花娘小館臉書

黃仁勳猛誇「這道菜」 好吃又可怕…台巷弄餐廳被挖寶

2023-06-01 13:05
吳女被依拘禁致人於死罪起訴，案件將由高雄地院進行國民參審。記者張議晨／攝影

做生意找錯錢被姊關窗台反省 台女從8樓摔下慘死

2023-05-25 15:35

超人氣

更多 >
參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上

參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上
只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心

只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心
台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大

台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大
AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊

AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊
利率高存款賺利息 專家建議利用網路銀行

利率高存款賺利息 專家建議利用網路銀行