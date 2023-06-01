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彭博：台美曾討論台灣企業採用美國國防供應鏈標準

編譯任中原／綜合外電
台灣高階官員透露，美國與台灣國安官員4月討論台灣企業如何採用美國重要的國防供應鏈標準。（路透）
台灣高階官員透露，美國與台灣國安官員4月討論台灣企業如何採用美國重要的國防供應鏈標準。（路透）

台灣高階官員透露，美國與台灣國安官員4月曾在美國一場相對罕見的會談中，討論台灣企業如何採用美國重要的國防供應鏈標準。

彭博資訊報導，台灣官員透露，數位發展部次長闕河鳴與美國國家標準暨技術研究院（NIST）代表曾在舊金山，舉行工作層級會議，這場會議是由美國在台協會（AIT）安排，討論台灣企業採用美國政府NITS 800-171網路安全標準的可能性。

這項標準是為了保護所謂「受控制未分類資訊」（CIU，是美國政府簡化版資訊共享與保護方法）的機密性。

數位發展部在聲明中表示，闕河鳴訪美時曾在舊金山與美國NIST官員會面，包括參加一項安全會議，並與一些主要科技公司的代表會面。

由於台海緊張升高，美國與台灣正加強安全支援與合作。為確保台灣企業能符合美國國防供應鏈標準，雙方政府將進一步強化安全關係。

美國國防供應商一般都被要求須遵守一系列的重要網路安全標準，包括最新版的「網路安全成熟度模型認證」（CMMC），以保護敏感性資訊。美國其他區域性戰略夥伴，例如南韓與日本，都已經推動本國的國防企業尋求CMMC認證。

台灣代表團約有20位官員以及資訊安全與國防相關研究人員，並與美方官員討論5G通訊與低地球軌道衛星事宜。

供應鏈 舊金山 5G

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