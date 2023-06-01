兩岸旅遊誰卡關？ 國台辦：免協商 王國材：解禁要明講

赴陸禁團「解鈴還須繫鈴人」，交通部長王國材喊話：請陸方大聲說出來。（記者周彥妤／攝影）

兩岸旅遊何時能全面重啟備受關注。針對陸委會日前提出，需經兩岸「小兩會 」協商才能解除禁令，國台辦反駁，這個說法「完全站不住腳」，台灣團客赴陸旅遊「根本不需要兩岸協商」。

國台辦發言人朱鳳蓮昨日在例行記者會回答相關提問時指出，台灣民眾到大陸團隊遊，早在30年前就逐漸形成常態，「根本不需要兩岸協商」，「陸委會聲稱所謂需要旅遊『小兩會』協商，是完全站不住腳的」。

她批評台灣明令禁止台灣民眾來大陸團隊遊，是30多年來從未有過的，「民進黨 當局拒不解除禁令，只會損害台灣民眾和旅遊業界的利益，不得人心」。

朱鳳蓮並指出，5月19日，大陸宣布恢復旅行社經營台灣居民來大陸團隊旅遊業務，受到台灣旅遊業界和廣大台胞的歡迎。「兩相對比，誰在為台灣同胞和旅遊業者著想，誰站在他們利益對立面，答案一目了然」。

對於朱鳳蓮前述說法，交通部長王國材表示，陸方2019年禁止陸客來台自由行、2020年禁止團客到台灣來，都有正式宣布，若他們覺得沒有這樣的限制，請他們大聲說出來，說這個都不存在了。

王國材強調，「解鈴還須繫鈴人」，否則若台灣歡迎陸客來，他們不開也很奇怪，我們期待對等、期待得到他們明確聲音。

媒體詢問，陸方還沒放，台灣是否也不會解禁？王國材表示，若台灣團客到大陸去，表示觀光 效益到大陸去，但大陸不過來，沒辦法變成平衡觀光消費，這對我們國內觀光業者不是很公平。

此外，大陸國產客機C919已正式投入商業載客飛行，朱鳳蓮表示，「相信兩岸民眾一定可以在兩岸航線上享受C919執飛體驗」，王國材則說，只要安全可靠的飛機，台灣都歡迎。