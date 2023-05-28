侯友宜料9月訪美 朱立倫不會同行

國民黨 總統參選人侯友宜 被徵召提名後，黨中央與侯陣營的文宣和政策對接「卡卡」，被認為進度緩慢，「侯市長」步調引發黨內焦慮。據了解，侯陣營與黨中央持續磨合中；另外侯計畫訪美行，黨主席朱立倫雖不會同行或做為訪美前導，但黨中央對美都有管道，將全力支持並安排。

外界關注未來侯友宜訪美時間和行程，國民黨文傳會副主委林家興今天說，國民黨一直以來都與美國、日本、新加坡 等國家保持密切友好關係，溝通都十分順暢，會在最適切的時間點，協助安排相關訪問行程。

藍營人士分析，9月會成為侯友宜最可能訪美的時間點，可避開美國國會休會期，國民黨7月底全代會後，侯友宜能更正式以總統參選人身分訪美。

此外，黨內也有聲音指出，由於侯友宜過去專心新北市政，政治味較少，也與藍營較有距離，除新北市外，其他地區的藍營支持者或地方人士，對侯友宜相對陌生。

為加快拉近距離、了解彼此，國民黨立法院黨團5月31日將邀請侯友宜出席黨團大會，與黨籍立委進行便當會。黨團書記長謝衣鳯表示，侯友宜在獲得徵召後，特別希望能拜會國民黨團，與黨籍立委交換意見，共商如何勝選。