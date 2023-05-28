我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登、麥卡錫債限談判達協議 草案定31日表決

NBA／懷特致命補籃絕殺熱火 塞爾蒂克奇蹟逼進搶七

侯友宜料9月訪美 朱立倫不會同行

台灣新聞組／台北28日電

國民黨總統參選人侯友宜被徵召提名後，黨中央與侯陣營的文宣和政策對接「卡卡」，被認為進度緩慢，「侯市長」步調引發黨內焦慮。據了解，侯陣營與黨中央持續磨合中；另外侯計畫訪美行，黨主席朱立倫雖不會同行或做為訪美前導，但黨中央對美都有管道，將全力支持並安排。

外界關注未來侯友宜訪美時間和行程，國民黨文傳會副主委林家興今天說，國民黨一直以來都與美國、日本、新加坡等國家保持密切友好關係，溝通都十分順暢，會在最適切的時間點，協助安排相關訪問行程。

藍營人士分析，9月會成為侯友宜最可能訪美的時間點，可避開美國國會休會期，國民黨7月底全代會後，侯友宜能更正式以總統參選人身分訪美。

此外，黨內也有聲音指出，由於侯友宜過去專心新北市政，政治味較少，也與藍營較有距離，除新北市外，其他地區的藍營支持者或地方人士，對侯友宜相對陌生。

為加快拉近距離、了解彼此，國民黨立法院黨團5月31日將邀請侯友宜出席黨團大會，與黨籍立委進行便當會。黨團書記長謝衣鳯表示，侯友宜在獲得徵召後，特別希望能拜會國民黨團，與黨籍立委交換意見，共商如何勝選。

侯友宜 國民黨 新加坡

上一則

新聞評論／關上兩岸旅遊大門 蔡政府擋和平

下一則

侯友宜南下打黑金 批光電弊案賴清德都沒說話

延伸閱讀

鞏固南台灣票源 侯友宜拜會王金平請益2024

鞏固南台灣票源 侯友宜拜會王金平請益2024
郭台銘有心結不與侯同框？王金平：相信會遵守承諾團結

郭台銘有心結不與侯同框？王金平：相信會遵守承諾團結
侯友宜請益馬英九「兩人對台灣和平有同樣堅持」

侯友宜請益馬英九「兩人對台灣和平有同樣堅持」
黑白集／綠種子開黑花 台南人吞苦果

黑白集／綠種子開黑花 台南人吞苦果

熱門新聞

台中5億高中生家庭關係圖。(製圖/聯合新聞網)

家庭複雜 一張圖看懂「五億高中生」人物關係

2023-05-20 10:13
台中地檢署偵辦「5億高中生案」傳訊告訴人賴姓高中生母親。記者黃仲裕／攝影

亂倫產子身分曝光…「5億高中生之母」成人球滯台12年

2023-05-25 12:56
台灣民眾在紐約遭到攻擊，保全卻直接讓對方離開。（取材自TilTok）

台留學生紐約公共圖書館遭非裔攻擊濺血 求助外交部…結果失望了

2023-05-21 20:42
賴母（前中）委託律師許哲維（後立者）說，若夏代書拒不交出權狀，將提告侵占。（記者黃寅／攝影）

5億高中生房地產權狀寄放代書處討不回？代書回應了

2023-05-21 12:38
台灣跆拳道選手李東憲參加韓國全州2023年狀元運動會獲得銅牌，現場秀出五星旗。(取自微博)

台跆拳道選手李東憲韓國奪銅牌 高舉五星旗慶祝

2023-05-20 09:12
5億高中生的配偶夏男（前戴口罩）在父親（後）陪同，抵達台中地檢署。(記者陳宏睿／攝影)

台「5億高中生」配偶早有女友？「遺產可能這麼分」

2023-05-22 14:29

超人氣

更多 >
生日差點變忌日 韓亞開艙門嫌鄰座乘客回憶驚悚瞬間

生日差點變忌日 韓亞開艙門嫌鄰座乘客回憶驚悚瞬間
歧視中文旅客？新加坡南航被控諷中國旅客「是狗」

歧視中文旅客？新加坡南航被控諷中國旅客「是狗」
陪媽上美容院…6歲女童剪掉他人長髮 母「大出血」善後

陪媽上美容院…6歲女童剪掉他人長髮 母「大出血」善後
100歲季辛吉不愛運動、吃重口味 兒子曝光他長壽「兩個秘訣」

100歲季辛吉不愛運動、吃重口味 兒子曝光他長壽「兩個秘訣」
美商務部長雷蒙多：不會容忍中國封殺美光

美商務部長雷蒙多：不會容忍中國封殺美光