觀旅業喊話蔡英文 盼解赴陸禁團令

蔡英文總統（中）26日出席「2023台北國際觀光博覽會開幕典禮」，對於中國大陸宣布恢復旅行社經營台灣民眾來中國團隊遊業務，她表示交通部正在討論此事，希望疫後兩岸可以逐步恢復健康有序的交流。(記者曾吉松／攝影)

疫後第一個暑假即將到來，旅遊業者表示今年買氣較以往熱絡，其中又以日本詢問度最高，其次為韓國、泰國，整體團費較平常上漲三、四成，以東北亞漲幅最明顯，不過由於兩岸「禁團令」至今未開放，台北市旅行公會理事長駱炫宏昨也趁台北國際觀光 博覽會時向蔡英文 總統喊話，盼盡快解除組團赴陸禁令。

對此，蔡英文僅在致詞時回應，指交通部正在討論中；觀光局副局長林信任則說，觀光小兩會已在協商時間地點，相關方案也在規畫中，不過具體細節還不能透露。至於外傳開放時間點可能在6月，林信任表示，應該沒那麼快。

台北國際觀光博覽會昨在世貿一館登場，今年集結250家業者、50大旅行社、5家航空公司參展，首日共湧入6萬人參展。

易飛網表示，今年參展人潮相較去年增加非常多，成交率約四、五成。除日韓及歐洲長線外，東南亞 海島如菲律賓長灘島、巴拉望、越南富國島等行程詢問度都相當高，出發區間主要集中於暑假及秋季賞楓，其中暑假出發的團費較平常漲約一至三成。