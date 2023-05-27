我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

走不出蒙市槍案傷痛 舞星老闆：不會重新開張

連戰表姊、台灣作家林文月加州過世 享耆壽90歲

觀旅業喊話蔡英文 盼解赴陸禁團令

記者周湘芸／台北27日電
蔡英文總統（中）26日出席「2023台北國際觀光博覽會開幕典禮」，對於中國大陸宣布恢復旅行社經營台灣民眾來中國團隊遊業務，她表示交通部正在討論此事，希望疫後兩岸可以逐步恢復健康有序的交流。(記者曾吉松／攝影)
蔡英文總統（中）26日出席「2023台北國際觀光博覽會開幕典禮」，對於中國大陸宣布恢復旅行社經營台灣民眾來中國團隊遊業務，她表示交通部正在討論此事，希望疫後兩岸可以逐步恢復健康有序的交流。(記者曾吉松／攝影)

疫後第一個暑假即將到來，旅遊業者表示今年買氣較以往熱絡，其中又以日本詢問度最高，其次為韓國、泰國，整體團費較平常上漲三、四成，以東北亞漲幅最明顯，不過由於兩岸「禁團令」至今未開放，台北市旅行公會理事長駱炫宏昨也趁台北國際觀光博覽會時向蔡英文總統喊話，盼盡快解除組團赴陸禁令。

對此，蔡英文僅在致詞時回應，指交通部正在討論中；觀光局副局長林信任則說，觀光小兩會已在協商時間地點，相關方案也在規畫中，不過具體細節還不能透露。至於外傳開放時間點可能在6月，林信任表示，應該沒那麼快。

台北國際觀光博覽會昨在世貿一館登場，今年集結250家業者、50大旅行社、5家航空公司參展，首日共湧入6萬人參展。

易飛網表示，今年參展人潮相較去年增加非常多，成交率約四、五成。除日韓及歐洲長線外，東南亞海島如菲律賓長灘島、巴拉望、越南富國島等行程詢問度都相當高，出發區間主要集中於暑假及秋季賞楓，其中暑假出發的團費較平常漲約一至三成。

可樂旅遊指出，暑假整體團費約較平日漲三、四成，也較2019年疫情前同期高，其中又以東北亞漲幅最明顯。部分民眾考量價格、短天數會選擇東南亞國家。

「2023台北國際觀光博覽會」26日登場，由於疫後國際旅遊逐步恢復，吸引很多民眾...
「2023台北國際觀光博覽會」26日登場，由於疫後國際旅遊逐步恢復，吸引很多民眾到場參觀。(記者曾吉松／攝影)

觀光 東南亞 蔡英文

上一則

侯友宜請益馬英九「兩人對台灣和平有同樣堅持」

下一則

排黑條款斷兒政途 扁揚言死諫 柯建銘：尊重但沒退路

延伸閱讀

蔡英文：赴大陸旅遊禁令 可以逐步恢復

蔡英文：赴大陸旅遊禁令 可以逐步恢復
黑白集／蔡英文販賣戰爭 還不准別人說恐懼

黑白集／蔡英文販賣戰爭 還不准別人說恐懼
蔡英文指重啟核一、核二有困難 談缺蛋「抱歉辛苦了」

蔡英文指重啟核一、核二有困難 談缺蛋「抱歉辛苦了」
藍批蔡：說一套做一套 綠反嗆：國民黨站中共立場

藍批蔡：說一套做一套 綠反嗆：國民黨站中共立場

熱門新聞

台中5億高中生家庭關係圖。(製圖/聯合新聞網)

家庭複雜 一張圖看懂「五億高中生」人物關係

2023-05-20 10:13
賴男從父親繼承5億元房產。圖／律師提供

剛繼承5億就離奇墜亡…台18歲男身世複雜 爺爺竟是爸爸

2023-05-19 15:12
台中地檢署偵辦「5億高中生案」傳訊告訴人賴姓高中生母親。記者黃仲裕／攝影

亂倫產子身分曝光…「5億高中生之母」成人球滯台12年

2023-05-25 12:56
台灣跆拳道選手李東憲參加韓國全州2023年狀元運動會獲得銅牌，現場秀出五星旗。(取自微博)

台跆拳道選手李東憲韓國奪銅牌 高舉五星旗慶祝

2023-05-20 09:12
台中一名18歲高中生在登記結婚2小時後墜樓死亡，他的母親（中）在律師許哲維（右）、台中市議員賴順仁陪同下，指控高中生的結婚對象涉嫌謀財害命。（記者余采瀅／攝影）

台5億高中生離奇死 律師列10點剖析：不可能已繼承遺產

2023-05-19 21:05
台灣民眾在紐約遭到攻擊，保全卻直接讓對方離開。（取材自TilTok）

台留學生紐約公共圖書館遭非裔攻擊濺血 求助外交部…結果失望了

2023-05-21 20:42

超人氣

更多 >
專家建議每天做這事 可降低失智風險

專家建議每天做這事 可降低失智風險
「假金黨」紐約法拉盛捲土重來 華裔小心被騙

「假金黨」紐約法拉盛捲土重來 華裔小心被騙
台大畢業禮邀黃仁勳致詞 被目擊在台灣夜市買麻花

台大畢業禮邀黃仁勳致詞 被目擊在台灣夜市買麻花
兒子太會拍…「最美士官長」俯身性感居家照流出

兒子太會拍…「最美士官長」俯身性感居家照流出
今夏搭機旅行 8月底機票最便宜趕快預訂

今夏搭機旅行 8月底機票最便宜趕快預訂