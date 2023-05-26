我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

密西西比州11歲非裔男孩打911求助 竟反遭上門員警開槍

被誣中國間諜 天普華裔教授郗小星獲准控FBI

「大陸人民亦為國民」 陸男獲國賠 台令停止適用

記者林縉明／台北26日電

中國大一名錢姓男子日前到台灣自行車環島，行經高雄遭漏電的路燈電擊死亡，高雄地院根據30年前法務部函釋「大陸地區人民也是中華民國人民」判國賠463萬元台幣(約15萬美元)。行政院通令各部會，依國籍法定義，中國大陸人民不具中華民國國籍、非屬中華民國國民，自不享有或負擔中華民國國民的權利義務，凡舊函釋與此牴觸者，應自即日起停止適用或不再援用。

行政院會25日宣布「大陸地區人民亦為中華民國人民」，即日起停止適用。民進黨立委鄭運鵬日前在立法院司法及法制委員會質詢指出，法官引用法務部1993年8月5日（82）法律決字第16337號函釋內容「大陸地區人民亦為中華民國人民」做為判決依據，媒體被拿來當成認知作戰的素材，要求法務部廢除該函釋，並希望各級法院法官不要再引用。

鄭運鵬表示，其實行政院早已在清理相關不適當的舊函釋，日前陸委會也開始會同相關機關完成檢討之不適當的函釋清單。未來法官再有類似的引用及判決，就是法官個人意識形態問題，就是錯誤的判決要接受國人的批判。

鄭運鵬說，已收到行政院昨天以院臺法長字第1121023848號通令各部會，依國籍法之定義，中國大陸人民不具中華民國國籍、非屬中華民國國民，自不享有或負擔中華民國國民之權利義務，凡舊函釋與此牴觸者，應自即日起停止適用或不再援用。

有關於國賠案件，認定是政府的責任，要賠償中國大陸來台旅客，鄭運鵬稱沒有意見，只是賠償理由不能是法官認為中華人民共和國人民算中華民國國民。

中華民國 華人 民進黨

上一則

im.B主嫌被通緝4次 藍委：照樣和綠高官吃飯「真有辦法」

下一則

台美貿易倡議規避立院審查 對陸對美雙標？

延伸閱讀

「大陸地區人民為中華民國人民」 台政院：即起不適用

「大陸地區人民為中華民國人民」 台政院：即起不適用
侯友宜批詐騙猖獗、政黑掛鉤 藍智庫建議恢復特偵組

侯友宜批詐騙猖獗、政黑掛鉤 藍智庫建議恢復特偵組
5億高中生墜樓亡 原中配母身分已遭註銷 繼承恐再波折

5億高中生墜樓亡 原中配母身分已遭註銷 繼承恐再波折
談經貿 賴清德會日議員 提台積電熊本設廠

談經貿 賴清德會日議員 提台積電熊本設廠

熱門新聞

台中5億高中生家庭關係圖。(製圖/聯合新聞網)

家庭複雜 一張圖看懂「五億高中生」人物關係

2023-05-20 10:13
賴男從父親繼承5億元房產。圖／律師提供

剛繼承5億就離奇墜亡…台18歲男身世複雜 爺爺竟是爸爸

2023-05-19 15:12
日月潭纜車分為四種顏色，其中綠色車廂是地板透明的水晶車廂。（取材自臉書）

情侶「空中口愛」被清楚拍下 遊樂區：纜車是透明的

2023-05-18 19:43
台灣跆拳道選手李東憲參加韓國全州2023年狀元運動會獲得銅牌，現場秀出五星旗。(取自微博)

台跆拳道選手李東憲韓國奪銅牌 高舉五星旗慶祝

2023-05-20 09:12
台灣民眾在紐約遭到攻擊，保全卻直接讓對方離開。（取材自TilTok）

台留學生紐約公共圖書館遭非裔攻擊濺血 求助外交部…結果失望了

2023-05-21 20:42
台中一名18歲高中生在登記結婚2小時後墜樓死亡，他的母親（中）在律師許哲維（右）、台中市議員賴順仁陪同下，指控高中生的結婚對象涉嫌謀財害命。（記者余采瀅／攝影）

台5億高中生離奇死 律師列10點剖析：不可能已繼承遺產

2023-05-19 21:05

超人氣

更多 >
這位營養師來自長壽國 絕不碰六種美國食物

這位營養師來自長壽國 絕不碰六種美國食物
亂倫產子身分曝光…「5億高中生之母」成人球滯台12年

亂倫產子身分曝光…「5億高中生之母」成人球滯台12年
行李傳出鳥叫聲 台灣遊客攜帶鸚鵡蛋在邁阿密機場被捕

行李傳出鳥叫聲 台灣遊客攜帶鸚鵡蛋在邁阿密機場被捕
快看世界／美國高齡化速度創新高 專家：移民是關鍵

快看世界／美國高齡化速度創新高 專家：移民是關鍵
絕不吃虧3星座…獅子：叫我霸總 天蠍：我要報仇 另一個是？

絕不吃虧3星座…獅子：叫我霸總 天蠍：我要報仇 另一個是？