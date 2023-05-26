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5億男母「兩岸人球」 爭取恢復在台戶籍

記者陳宏睿、廖炳棋／連線26日電
台中地檢署偵辦「5億高中生案」傳訊告訴人賴姓高中生母親。（記者黃仲裕／攝影）
台中地檢署偵辦「5億高中生案」傳訊告訴人賴姓高中生母親。（記者黃仲裕／攝影）

台中「5億男」賴姓高中生離奇墜樓案尚未明朗，賴母陳姓婦人因亂倫生子國籍遭註銷迄今12年，陸方又始終未恢復其原籍，形同「兩岸人球」。律師將以陳婦在台實際生活20年為理由，爭取恢復在台戶籍，但難度不低。

移民署指出，陳婦遭遇是極少數的個案，會透過陸委會或海基會與對岸聯繫，希望對岸恢復陳婦的陸籍身分，協助返陸。

陳婦（45歲）是大陸地區人民，2002年嫁台灣賴家次子，2004年獲依親居留證，因有長期居留事實，取得中華民國身分證，原大陸人民戶籍註銷。

陳婦丈夫2008年2月因病死亡，陳婦以依親兒子（賴姓高中生）為由申請繼續在台定居，但因婆婆早已提出妨害家庭告訴，法院也查出陳婦的小孩是和公公亂倫所生，不符兩岸人民關係條例可以依親在台定居理由，撤銷陳婦戶籍登記。

陳婦2011年5月被註銷身分證，她打行政訴訟，隔年被最高行政法院駁回確定，依兩岸人民關係條例或入出國移民法，移民署「得」限令陳婦限期出境，逾期未出境者可強制出境，但卻無強制規範。

數年前，移民署透過海基會聯繫，希望海協會協助原籍為福建省的陳婦恢復大陸戶籍，移民署才可協助陳婦返陸，但大陸公安部一下要陳婦「本人」返回福建辦理，一下又說陳婦需有合法證件才能入境，但陳婦大陸證件早已因取得中華民國籍而被註銷，無合法證件返陸，卡關迄今。

移民署官員說，陳婦與一般逃逸外籍移工不同，外籍移工有國籍，可強制收容後遣送出境，陳婦已無大陸證件，雖可強制收容遣送出境，但會面臨對岸「不收」狀況，屆時可能原機返台，白忙一場。

移民署官員說，過去曾二度助陳女返陸，但除了對岸卡關，陳婦態度曖昧，陳婦喪子治喪期間，仍在研議後續處置方式。

移民 依親 中華民國

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