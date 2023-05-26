台美貿易倡議規避立院審查 對陸對美雙標？

台美貿易倡議 黑箱惹議 製表／政治中心

「台美21世紀貿易倡議」首批協定將於數周內簽署，是否送國會實質審查引發爭議，行政院經貿辦公室認定該倡議是「行政協定」而非「條約」。不過，民間團體批評，未來簽署後，僅送立法院查照，不依「條約締結法」的條約規範送國會做實質審查，根本是黑箱作業，服貿再現。

2014年立委張慶忠以「海峽兩岸服務貿易協議 」屬行政命令為由，未經實質審議就交立法院院會審查，被質疑程序黑箱、引爆太陽花學運。近來對於服貿協議、21世紀貿易倡議，審查方式不同，引發外界質疑「對陸」與「對美」差別待遇。

據了解，行政院經貿辦公室、外交部現階段皆認定雙方簽署的倡議為行政協定，依條約締結法第12條，在簽署後僅需報請行政院備查，並於協定生效後，送請立法院查照，等於避開國會監督。

不過，全國產業總工會、全國金融業工會聯合總會、環境權保障基金會等民團組成的「民間監督台美21世紀貿易倡議聯盟」呼籲政府不要違反現行條約締結法，該倡議涉台灣修法，且無疑是重大事項，不該因被認定為「行政協定」就規避立院審查，「服貿都要審查，為什麼這個不用？」

全國金融業工會聯合總會副秘書長周于萱直指，政府與民間資訊不對等是大問題。她說，民間團體直到今年1月才接收到台美在進行貿易協定談判的訊息，並在1月17日受邀參與會議，以為可以獲知協定內容，沒想到民間團體只允許在會議中發表意見，且發表完意見後，也得不到反饋。

也有民團人士質疑，美方的貿易規範和標準遠比台灣高，政府在簽署台美貿易協定，有意規避國會監督，是不是害怕在立法院審議過程，被要求修正攸關勞工 、環境等法案，與美國接軌？

曾參與太陽花學運，反對黑箱服貿的經民連智庫召集人賴中強表示，此事非政治問題而是法律問題。他表示，若雙方簽署內容涉及4種服務供應模式、關稅減讓，如同當年服貿，那理所當然法律上是要送立院實質審查；但若未涉及這些內容，那就屬行政協定，在簽署後僅需報請行政院備查，並於協定生效後，送請立院查照。

賴中強說，「台美21世紀貿易倡議」分為多階段、多面向，未來若進入類似自由貿易協定架構的階段，理當要送立院審查。

政院經貿辦副總談判代表楊珍妮表示，依條約締結法，如果不涉及條約，會依行政協定處理。未來有沒有可能因討論到敏感議題，如勞工、環保等進行修法，會跟相關部會討論修法可行性。

「台美21世紀貿易倡議」是否應送國會審查爭議升溫。環境權保障基金會律師黃馨雯表示，台美貿易倡議涉及修法，光是倡議中提及的行政指引規範，及法規早期規畫等程序，比照台灣行政程序法中，即無相關規定，未來簽署後，當然要依法送立法院審查，政府刻意將倡議定義為行政協定，實在有違法之嫌。

她引用條約締結法第3條規定指出，「內容涉及國防、外交、財政或經濟上等國家重要事項」，應視為條約，須依同法第8條，經立院審議通過。她質疑，台灣簽署過12份貿易協定，都是以準條約案送立院審議，為何台美貿易倡議協定可變例外？

此案連執政黨立委也存有疑慮。民進黨 立委蔡適應質疑，為什麼不認為要審查呢？要求行政所屬單位再好好研究一下。民進黨立委劉世芳則表示，由於是倡議，未來在審查的過程當中，如果是雙方的外交單位都先簽好，然後再送到立法院完成審查的程序，比較符合國與國之間的經貿談判。

中山大學政治系榮譽退休教授廖達琪認為，民進黨如逕送備查，程序上可能有問題，因這是與國外洽簽協定。再比如先前討論行政單位跟中國大陸洽簽協議時，立法院應有什麼程序被廣泛討論，如跟中國大陸簽訂服貿，按照原本程序，3個月內自動生效，後來發生太陽花學運，民進黨跟國內某些人會認為跟中國大陸簽協議要小心。

廖達琪說，對於美國，台方心態上會認為與其友好，但是簽貿易協定本身攸關國民利益，不能由行政單位自行決定，要經過立法院的審查程序。例如，台灣過去跟中南美洲簽自由貿易協定，至少也在立法院走過程序，而不是逕行由行政院單方決定，如此不僅對立院不尊重，也是對台灣人民不尊重。

廖達琪強調，若確定為協定，須經比備查更積極的監督過程，尤其立法院曾嚴格關切服貿協議，即便是備查，立院後續仍能要求實質審查。