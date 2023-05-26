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新聞眼／吳釗燮信口雌黃成性 被打臉也是剛好

聯合新聞網「重磅快評」
外交部長吳釗燮信口雌黃成性。（本報資料照片）
外交部長吳釗燮信口雌黃成性。（本報資料照片）

5月22日在立院外交國防委員會，外交部長吳釗燮被立委邱臣遠詢及，台方是否爭取將台灣納入美國的核武保護傘？吳釗燮回答，美方就此議題「跟我們之間有所溝通」，但討論內容不適合公開說明。

台美之間針對核武保護傘進行溝通，此話一出，果然讓「台派」大為興奮。隔天立刻就登上媒體頭版。並且訪問包括官方智庫學者在內，對台美關係新突破一片揄揚。不過僅僅3天後，25日也在外交國防委員會，面對場外記者堵訪，或是邱臣遠又在質詢台上問同一問題，國防部長邱國正的回答都是，對此沒有接到任何訊息，

美台商談核子保護傘，國防部長居然完全不知道？邱國正的說法，等於是一耳光打在吳釗燮的臉上。但若放下一廂情願，用大腦去想想，其實一點也不奇怪。

所謂核子保護傘，是冷戰時期出現的用語，意指美國對沒有核武的友好盟邦提供承諾，如果它們遭遇其他國家的核武威脅，美國可使用自己的核武反擊這些侵略者。意即該盟國受到攻擊時，也等同於本國受到攻擊。

中共從來沒放棄武力解決兩岸問題，隨著近年大舉擴軍，核武實力也讓美方不敢小覷。但中共也屢次強調，攻台是為了完成國家民族統一，因此不可能將核武納入選項。歷來各界推測中共犯台可能的方式，也從來沒出現過解放軍以核武攻擊台灣的選項。在此情況之下，怎麼可能有台灣納入美國核子保護傘的問題？

這種說法講穿了就是，期待美國能夠承諾，一旦中共武力犯台，美國保證出兵助戰。部分鷹派學者甚至提議，華府應該評估使用核武來嚇阻中共入侵。

如果美國保證在共軍犯台時下場參戰，就軍事觀點當然是一大利多。問題是，至今美方從來沒有承諾過「出兵」，更何況層級高上許多倍的動用核武？這根本是還不會走路的小嬰兒，卻宣稱已經偷偷學會了跑馬拉松！

有把意識形態放在首位，信口雌黃的部長；有宛如「飛盤狗」，多離譜的說法都搶著附和叫好的所謂專家；有完全不慎思明辨，只要政治正確就搶著大肆放送的媒體。這些，才是國家安全真正的最大風險。 (轉載自聯合新聞網「重磅快評」)

中共 國防部 共軍

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