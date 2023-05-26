台納入美核子保護傘？防長：我不知道 沒人找我談過

國防部長邱國正（右）25日赴立法院外交及國防委員會報告並備答詢，就台美之間溝通核武保護傘一事，他說沒接到訊息。(記者許正宏／攝影)

對於台灣是否納入美國核子保護傘，外交部長吳釗燮最近曾表示，台美之間有溝通核子保護傘議題，但不宜公開說明。但國防部 長邱國正昨表示，到目前為止，沒有任何人找他談這個議題。

根據美國國務院 解密檔案，台灣方面早在1978年美國宣布斷交後，曾由當時參謀總長宋長志與美方談判時，向美方表達希望美方能以書面文件將台灣納入美國核子保護傘，當時美國國務院拒絕了這個要求。

從美國檔案顯示，交涉核子保護傘問題過去是軍方負責，不是外交部的業務。

邱國正昨上午列席立法院外交國防委員會，民眾黨立委邱臣遠質詢將台灣納入美核子保護傘的議題，邱國正說，最近在廣島舉行的G7峰會，涵意是當地過去遭核攻後產生的後果，經過長年才恢復成現況，希望防止戰爭再發生，追求和平。立委所提核保護傘問題，到目前為止，沒有任何人找他談這個議題。

此外，國防部昨天在立法院證實，美國政府「總統撥款權」援台5億美元軍備案最近就會開始實施。國防部表示，美國政府「總統撥款權」（PDA）是因應軍售延遲的階段性措施，相關品項台美雙方均有共識且已確定，有助國軍強化防衛作戰韌性。而國防部戮力建軍備戰，將善用相關資源，確保國家安全。有關執行細節，援例不予說明。

而據指出，載運這批援台FIM-92肩射式刺針防空飛彈的波音747-446型貨機，昨天凌晨0點03分抵達桃園機場。

美宣布售台FIM-92肩射式刺針防空飛彈已久，海軍早在2017年就與美方簽署發價書，此案因為半途加入陸軍需求，2019年度起，委託海軍共同建案採購，但因陸軍發現費用項目有引人疑竇處，與美長期協調，再加上晶片 缺乏等因素，至今一彈未獲。國防部曾向立委自承，此案肇因於台方因素而致延遲。