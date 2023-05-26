我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

密西西比州11歲非裔男孩打911求助 竟反遭上門員警開槍

被誣中國間諜 天普華裔教授郗小星獲准控FBI

台納入美核子保護傘？防長：我不知道 沒人找我談過

記者洪哲政／台北26日電
國防部長邱國正（右）25日赴立法院外交及國防委員會報告並備答詢，就台美之間溝通核武保護傘一事，他說沒接到訊息。(記者許正宏／攝影)
國防部長邱國正（右）25日赴立法院外交及國防委員會報告並備答詢，就台美之間溝通核武保護傘一事，他說沒接到訊息。(記者許正宏／攝影)

對於台灣是否納入美國核子保護傘，外交部長吳釗燮最近曾表示，台美之間有溝通核子保護傘議題，但不宜公開說明。但國防部長邱國正昨表示，到目前為止，沒有任何人找他談這個議題。

根據美國國務院解密檔案，台灣方面早在1978年美國宣布斷交後，曾由當時參謀總長宋長志與美方談判時，向美方表達希望美方能以書面文件將台灣納入美國核子保護傘，當時美國國務院拒絕了這個要求。

從美國檔案顯示，交涉核子保護傘問題過去是軍方負責，不是外交部的業務。

邱國正昨上午列席立法院外交國防委員會，民眾黨立委邱臣遠質詢將台灣納入美核子保護傘的議題，邱國正說，最近在廣島舉行的G7峰會，涵意是當地過去遭核攻後產生的後果，經過長年才恢復成現況，希望防止戰爭再發生，追求和平。立委所提核保護傘問題，到目前為止，沒有任何人找他談這個議題。

此外，國防部昨天在立法院證實，美國政府「總統撥款權」援台5億美元軍備案最近就會開始實施。國防部表示，美國政府「總統撥款權」（PDA）是因應軍售延遲的階段性措施，相關品項台美雙方均有共識且已確定，有助國軍強化防衛作戰韌性。而國防部戮力建軍備戰，將善用相關資源，確保國家安全。有關執行細節，援例不予說明。

而據指出，載運這批援台FIM-92肩射式刺針防空飛彈的波音747-446型貨機，昨天凌晨0點03分抵達桃園機場。

美宣布售台FIM-92肩射式刺針防空飛彈已久，海軍早在2017年就與美方簽署發價書，此案因為半途加入陸軍需求，2019年度起，委託海軍共同建案採購，但因陸軍發現費用項目有引人疑竇處，與美長期協調，再加上晶片缺乏等因素，至今一彈未獲。國防部曾向立委自承，此案肇因於台方因素而致延遲。

國防部 國務院 晶片

上一則

排黑條款表決戰 扁揚言：不給致中生路 什麼事都會發生

延伸閱讀

台防長：台灣應儘量避免戰爭 一旦開打真的很慘

台防長：台灣應儘量避免戰爭 一旦開打真的很慘
台國防部：美援台5億軍備案最近就會實施 都是現貨

台國防部：美援台5億軍備案最近就會實施 都是現貨
5億美元軍援 邱國正：美補償軍購延宕

5億美元軍援 邱國正：美補償軍購延宕
美方傳炸台積電 邱國正：國軍怎麼會容許這種狀況

美方傳炸台積電 邱國正：國軍怎麼會容許這種狀況

熱門新聞

台中5億高中生家庭關係圖。(製圖/聯合新聞網)

家庭複雜 一張圖看懂「五億高中生」人物關係

2023-05-20 10:13
賴男從父親繼承5億元房產。圖／律師提供

剛繼承5億就離奇墜亡…台18歲男身世複雜 爺爺竟是爸爸

2023-05-19 15:12
日月潭纜車分為四種顏色，其中綠色車廂是地板透明的水晶車廂。（取材自臉書）

情侶「空中口愛」被清楚拍下 遊樂區：纜車是透明的

2023-05-18 19:43
台灣跆拳道選手李東憲參加韓國全州2023年狀元運動會獲得銅牌，現場秀出五星旗。(取自微博)

台跆拳道選手李東憲韓國奪銅牌 高舉五星旗慶祝

2023-05-20 09:12
台灣民眾在紐約遭到攻擊，保全卻直接讓對方離開。（取材自TilTok）

台留學生紐約公共圖書館遭非裔攻擊濺血 求助外交部…結果失望了

2023-05-21 20:42
台中一名18歲高中生在登記結婚2小時後墜樓死亡，他的母親（中）在律師許哲維（右）、台中市議員賴順仁陪同下，指控高中生的結婚對象涉嫌謀財害命。（記者余采瀅／攝影）

台5億高中生離奇死 律師列10點剖析：不可能已繼承遺產

2023-05-19 21:05

超人氣

更多 >
這位營養師來自長壽國 絕不碰六種美國食物

這位營養師來自長壽國 絕不碰六種美國食物
亂倫產子身分曝光…「5億高中生之母」成人球滯台12年

亂倫產子身分曝光…「5億高中生之母」成人球滯台12年
行李傳出鳥叫聲 台灣遊客攜帶鸚鵡蛋在邁阿密機場被捕

行李傳出鳥叫聲 台灣遊客攜帶鸚鵡蛋在邁阿密機場被捕
快看世界／美國高齡化速度創新高 專家：移民是關鍵

快看世界／美國高齡化速度創新高 專家：移民是關鍵
絕不吃虧3星座…獅子：叫我霸總 天蠍：我要報仇 另一個是？

絕不吃虧3星座…獅子：叫我霸總 天蠍：我要報仇 另一個是？