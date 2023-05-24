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世衛大會挺台接力 10國呼籲讓台灣幫忙

台灣新聞組╱台北24日電

世界衛生大會（WHA）挺台發言接力進入第二天，六個友邦與四個非邦交國連番發言呼籲讓台灣參與。其中愛沙尼亞首度加入，馬紹爾群島代表向世衛秘書長譚德塞喊話：停止政治、讓台灣幫忙。

中央社報導，愛沙尼亞健康部長西庫特（Riina Sikkut）表示：「我們應促進包容及所有夥伴有意義的參與，包括台灣，而這將有益全球健康。」

連續第二年為台發聲的盧森堡，由駐日內瓦大使畢希勒（Marc Bichler）出席指出，世衛組織（WHO）應該多加利用所有利益相關者的專業知識，「尤其是透過納入台灣」，並確保他們能以觀察員身分參與組織的技術性會議。

同樣連續二年挺台的立陶宛，衛生部長杜爾基斯（Arunas Dulkys）堅定說，儘管世衛宣布Covid-19（2019年冠狀病毒疾病）緊急狀態結束，但全球緊急公共衛生挑戰的奮鬥仍在持續，「因此WHO邀請台灣以觀察員身分加入WHA是極度重要的」。

南美洲友邦巴拉圭常駐日內瓦大使史卡皮尼（Marcelo Scappini Ricciardi）表示，為確保未來合作與團結，全體成員國無一例外地參與是個前提，「這也是為何我的國家巴拉圭倡議台灣作為成員參加WHO，我們會持續對全球公衛提出建議」。

加勒比海的4個友邦已有3個在今天聲援。聖文森及格瑞那丁的健康福利環境部長普林斯（St. Clair Prince）說，台灣與該島國邦交超過40年，台灣「分享他們的資源和廣泛知識、健康照顧經驗，及緊急醫療服務」，他的國家強烈相信「台灣能幫忙，如果（世衛）能讓他們幫忙」。

海地常駐日內瓦大使維亞爾（Justin Viard）也說，Covid-19大流行揭示全球健康架構的不足，而歸功於台灣政府在大流行期間的迅速反應和安排，台灣對全球健康安全的貢獻明確且無可置疑。

「海地希望看到台灣參與WHO、成為觀察員，我們住在全球化的世界，經驗需要被分享，我們相信台灣將會帶給大會豐富討論」，他並提醒，排除特定群體將會帶來挫折和衝突，威脅全世界安全與健康。

聖露西亞衛生福利部長熊巴提斯（Moses Jn. Baptis）表示，台灣是該國的珍貴夥伴，對抗Covid-19經驗對國際社會也很珍貴，台灣願與WHO分享大流行期間建立的模範，共同強化WHO的健康架構，「我們呼籲WHO邀請台灣成為WHA的觀察員，並在所有WHO會議、機制和活動納入台灣」。

太平洋島國諾魯和馬紹爾群島兩個邦交國，也於今日發言挺台。

馬紹爾群島健康部長貝將（Joe Bejang）將一半發言時間用來談台灣，他強調台灣對全球公眾健康有重大貢獻，包括對馬紹爾群島，「我們再次呼籲（世衛）在政策上採取勇敢行動，確保沒有人被拋棄在後，台灣被WHA排除成為觀察員，只會對全球健康網絡帶來傷害。」

他向世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）喊話：「我代表我的國家感謝你的強力領導，也呼應你在宣布解除Covid-19為全球健康緊急事件時所說，如果我們又回到Covid之前的行事方式，那將會學不到教訓，也會對不起未來的世代。」因此我們應該停止政治，停止忽視，聚焦於達成最高目標，也就是全民均健，讓台灣幫忙。

德國代表也在分組委員會討論中提及台灣參與的重要。總計22、23日兩天下來，共有7個邦交國與11個非邦交國發言支持，台灣以觀察員身分參與世衛大會。

面對挺台聲浪，中國也動員，包括2021年與台灣斷交的中美洲國家尼加拉瓜、與台灣曾斷交兩次的非洲國家查德，都在發言時提及支持一中原則。

WHO 世衛 邦交

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