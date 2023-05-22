我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

他50歲 拿到遲來30年的柏克萊加大學位

紐約地鐵鎖喉案 前陸戰隊員首發聲：無關種族、做了正確的事

兩岸論述交鋒 藍：賴台獨怎護台海 綠：侯日韓類比錯誤

記者劉宛琳、丘采薇、陳政錄╱台北22日電
新北市長侯友宜。(本報資料照片)
新北市長侯友宜。(本報資料照片)

民進黨總統參選人賴清德指控國民黨總統參選人侯友宜接受九二共識與一中原則，國民黨立委謝衣鳯表示，侯友宜反對台獨、反對一國兩制，與國民黨長期主張中華民國、尊重中華民國憲法立場沒有相違背，反問賴清德「怎麼樣子的一個台獨工作者，如何守護台海和平發展？」

謝衣鳯說，執政黨對於經濟、民生、貪腐、黑金的問題沒辦法處理，賴清德說專制與民主的選舉只是民進黨長期以來抗中保台的伎倆包裝，這場選舉是如何把國家內政拉回中心點，讓台海和平穩定發展可以繼續下去的選舉。國民黨發言人林家興說，國民黨一向依照憲法、黨綱與黨章處理兩岸關係，侯捍衛中華民國，符合台灣主流民意。

此外，侯友宜參加節目提及日韓為共同利益與未來發展捨棄百年恩怨捐棄成見是典範，民進黨昨表示，侯友宜用簡單二分法談兩岸關係，引用日韓關係錯誤類比，混淆視聽根本是「竹篙湊菜刀」。

民進黨發言人卓冠廷表示，日本、南韓沒併吞彼此野心，合作是為了對抗中國威權主義擴張；美國、日本、南韓及菲律賓都知道是中國在破壞兩岸和平穩定，威脅區域和平，國民黨不斷販賣戰爭恐懼，又把民進黨備戰說成挑釁，不僅台灣人民無法接受，也是破壞團結。

淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山昨天表示，九二共識已被民進黨操作成與「一國兩制」畫上等號，而不是國民黨說的「一中各表」；他認為，侯友宜應正面迎擊，提出國民黨優勢，要講出HOW（如何做），而不是我要什麼，如果沒講清楚，跟民進黨又有什麼不同？

趙春山表示，侯友宜、柯文哲、賴清德都主張要對話、交流、和平，國民黨優勢在過去馬英九政府八年執政經驗很清楚，只有國民黨才有辦法進行兩岸對話，推進交流、創造和平環境，「事實勝於雄辯」，不要藍營自己理直卻氣不壯，反而讓綠營「理不直氣還壯」。

民進黨總統參選人賴清德。(本報資料照片)
民進黨總統參選人賴清德。(本報資料照片)

國民黨 民進黨 侯友宜

上一則

卡管案 楊渡指賴清德是背後操盤手

下一則

賴清德咬侯友宜挺一中 侯營：偷換概念 混淆視聽

延伸閱讀

侯友宜「台南人沒眼睛」失言遭批 向台南市民致歉

侯友宜「台南人沒眼睛」失言遭批 向台南市民致歉
侯友宜誓師演說砲火全開：當選總統 到立院國情報告

侯友宜誓師演說砲火全開：當選總統 到立院國情報告
藍白夾殺 「討厭民進黨」氛圍恐山雨欲來

藍白夾殺 「討厭民進黨」氛圍恐山雨欲來
黑白集／郭正亮挺過11寇 卻被賴清德開鍘

黑白集／郭正亮挺過11寇 卻被賴清德開鍘

熱門新聞

台中5億高中生家庭關係圖。(製圖/聯合新聞網)

家庭複雜 一張圖看懂「五億高中生」人物關係

2023-05-20 10:13
賴男從父親繼承5億元房產。圖／律師提供

剛繼承5億就離奇墜亡…台18歲男身世複雜 爺爺竟是爸爸

2023-05-19 15:12
日月潭纜車分為四種顏色，其中綠色車廂是地板透明的水晶車廂。（取材自臉書）

情侶「空中口愛」被清楚拍下 遊樂區：纜車是透明的

2023-05-18 19:43
台灣跆拳道選手李東憲參加韓國全州2023年狀元運動會獲得銅牌，現場秀出五星旗。(取自微博)

台跆拳道選手李東憲韓國奪銅牌 高舉五星旗慶祝

2023-05-20 09:12
台中一名18歲高中生在登記結婚2小時後墜樓死亡，他的母親（中）在律師許哲維（右）、台中市議員賴順仁陪同下，指控高中生的結婚對象涉嫌謀財害命。（記者余采瀅／攝影）

台5億高中生離奇死 律師列10點剖析：不可能已繼承遺產

2023-05-19 21:05
盛傳新北市長侯友宜（右二）已幾乎確定是國民黨徵召人選，郭台銘（左二）臉書發文，支持侯友宜下架無能政府。（本報系資料照片）

國民黨提名侯友宜選2024 郭台銘臉書恭喜支持勝選

2023-05-17 01:23

超人氣

更多 >
27年前被丟棄火車站 美國女孩回杭州尋親：我不怪親生父母

27年前被丟棄火車站 美國女孩回杭州尋親：我不怪親生父母
WSJ：蓋茲與20多歲俄國女子婚外情 遭淫魔富豪威脅爆料

WSJ：蓋茲與20多歲俄國女子婚外情 遭淫魔富豪威脅爆料
清華漂亮碩士奪下選美冠軍：我要打破「理工女」偏見

清華漂亮碩士奪下選美冠軍：我要打破「理工女」偏見
台留學生紐約公共圖書館遭非裔攻擊濺血 求助外交部…結果失望了

台留學生紐約公共圖書館遭非裔攻擊濺血 求助外交部…結果失望了
「讓我偷看一下老婆」哈里遜福特這個眼神 變網路迷因

「讓我偷看一下老婆」哈里遜福特這個眼神 變網路迷因