我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

校董會通過 加州大學擬雇用無證學生

NBA／威廉斯挑釁點燃怒火 巴特勒痛擊綠衫軍 熱火奪東冠2連勝

兩岸恢復觀光有譜？ 陸宣布開放台灣團 台籲重啟協商

台灣新聞組／台北20日電
中國大陸恢復開放台灣團赴陸旅遊，陸委會期待大陸也能開放陸客赴台旅遊，達到對等、雙向交流。圖為桃園機場準備前往廈門的旅客。(記者季相儒／攝影)
中國大陸恢復開放台灣團赴陸旅遊，陸委會期待大陸也能開放陸客赴台旅遊，達到對等、雙向交流。圖為桃園機場準備前往廈門的旅客。(記者季相儒／攝影)

兩岸恢復觀光旅遊有譜？中國大陸國台辦發言人馬曉光昨天表示，即日起恢復大陸旅行社經營台灣居民來大陸團隊遊業務。陸委會表示，「歡迎對岸解除這項禁令，我們也主張陸方應該同時開放大陸民眾來台旅遊的限制，才能逐步達到疫情前正常交流的原貌」。

新華社報導，馬曉光昨天以書面答覆記者提問表示，「經向有關主管部門了解，即日起恢復旅行社經營台灣居民來大陸團隊遊業務。「我們熱忱歡迎台灣同胞來大陸旅遊觀光，遊覽大好河山，看看各地發展新貌」。

隨後，大陸文化和旅遊部辦公廳也發出「關於恢復旅行社經營台灣居民入境團隊旅遊業務的通知」，這一通知不只包括團隊旅遊，也宣布恢復「機票+酒店」業務，開放大陸旅行業者可承接台灣民眾赴大陸自由行的業務。

陸委會回應稱，對於大陸解除這項禁令，台方表示歡迎，台方也主張陸方應該同時開放大陸民眾來台旅遊的限制，才能逐步達到疫情前正常交流的原貌。重新恢復前，必須雙方經由既有的機制溝通，作好旅遊安全、確保旅遊品質等安排。

觀光局長張錫聰昨天也指出，大陸宣布開放接待台灣團，對此樂觀其成。他說，一個完整旅遊市場應是雙向開放，很期待大陸也能開放陸客自由行赴台，才能進行雙向交流。他強調，台灣赴陸「禁團令」要等兩岸協商完成才會解除，期待大陸同步開放陸客自由行赴台，達到對等、雙向交流共識。

觀光局說，兩岸旅遊屬雙向民間交流，目前陸方並未開放大陸民眾到台灣團體旅遊及自由行，台方則對台灣民眾自行赴陸旅行未曾予以限制，顯示雙方對於旅遊市場開放程度仍存差異。

對於陸委會一再強調的需經兩岸協商、需「雙向對等」，馬曉光17日在國台辦例行記者會上表示，民進黨當局不要再編織各種理由來當藉口，企圖設置政治前提，來進行自身的政治訴求，「不要讓我把話講得更難聽」。

觀光 疫情 民進黨

上一則

陸委會提要協商 旅遊業者疑因大小姐又說不行

下一則

高中生身家5億 同婚2小時墜樓亡

延伸閱讀

中國宣布開放台灣旅行團 陸委會：歡迎對岸解除禁令

中國宣布開放台灣旅行團 陸委會：歡迎對岸解除禁令
英日結半導體夥伴 降低對台依賴 還要辦歷年最大陸上軍演

英日結半導體夥伴 降低對台依賴 還要辦歷年最大陸上軍演
陸今年前4個月個所稅增速 創10年來新低

陸今年前4個月個所稅增速 創10年來新低
分散風險 中資買房湧入南加 鎖定百萬元以上豪宅

分散風險 中資買房湧入南加 鎖定百萬元以上豪宅

熱門新聞

日月潭纜車分為四種顏色，其中綠色車廂是地板透明的水晶車廂。（取材自臉書）

情侶「空中口愛」被清楚拍下 遊樂區：纜車是透明的

2023-05-18 19:43
賴男從父親繼承5億元房產。圖／律師提供

剛繼承5億就離奇墜亡…台18歲男身世複雜 爺爺竟是爸爸

2023-05-19 15:12
盛傳新北市長侯友宜（右二）已幾乎確定是國民黨徵召人選，郭台銘（左二）臉書發文，支持侯友宜下架無能政府。（本報系資料照片）

國民黨提名侯友宜選2024 郭台銘臉書恭喜支持勝選

2023-05-17 01:23
誠品回應，面對網路各種破解與侵害手法日新月異，誠品將持續強化資訊安全防護並定期提醒顧客。感謝外界相關的關心與指教。示意圖。(圖:誠品提供)

誠品買書「阿共打來怎麼辦」台灣民眾竟接到中國統戰電話

2023-05-14 02:40
(噓！新聞)

台灣直播天后東山再起 慘遭房東放鴿子

2023-05-15 14:16
圖為賴母（右2）19日在國民黨台中市議員黃健豪（左）、賴順仁（左2）陪同下舉行記者會。(中央社)

台高三生擁數千萬房產結婚2小時墜樓 母親指疑點諸多

2023-05-19 10:40

超人氣

更多 >
光顧一元店 美國人最愛買四種用品

光顧一元店 美國人最愛買四種用品
剛繼承5億就離奇墜亡…台18歲男身世複雜 爺爺竟是爸爸

剛繼承5億就離奇墜亡…台18歲男身世複雜 爺爺竟是爸爸
紐約上州突發地震 紐約新澤西均有震感

紐約上州突發地震 紐約新澤西均有震感
峰會比一比 法媒：中亞奢華、G7寒磣 中國如皇帝款待朝拜國賓

峰會比一比 法媒：中亞奢華、G7寒磣 中國如皇帝款待朝拜國賓
哈利、梅根要求交出「飛車追逐」照 美媒拒絕：這裡不是英國

哈利、梅根要求交出「飛車追逐」照 美媒拒絕：這裡不是英國