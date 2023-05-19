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蔡英文接見特拉斯：民主國家團結合作 台英並肩同行

記者蔡晉宇／台北19日電
蔡英文總統19日接見英國前首相特拉斯。（圖：總統府提供）
蔡英文總統19日接見英國前首相特拉斯。（圖：總統府提供）

蔡英文總統今天上午接見英國前首相特拉斯時表示，全球民主國家攜手團結合作，必能讓彼此更強大，也能讓民主自由的價值延續與擴大，在民主自由的道路上，台灣將與英國並肩同行，共同為全球帶來更多繁榮貢獻。

蔡英文指出，除了表達最誠摯的歡迎，也要感謝特拉斯長期以來支持台灣的國際參與，也非常重視台海安全議題。過去，特拉斯在外相任內，促成G7國家和北大西洋公約組織，多次公開強調維持台海和平穩定的重要性。對於英國讓台海議題，從區域提升為全球議題，她要表達肯定及感謝。

蔡英文表示，台灣和英國是理念相近的夥伴，共同為全球的民主自由發展而努力。幾天前，她和特拉斯都參與了「哥本哈根民主高峰會」，特拉斯也在會中說，面對威權主義擴散，全球民主陣營合作的重要性。

蔡英文說，這也是過去以來，台灣不斷向世界傳遞的訊息，相信全球民主國家攜手團結合作，必能讓彼此更強大，也能讓民主自由的價值延續與擴大。

特拉斯表示，台灣經濟成就讓她印象深刻，包括非常強健的經濟成長率，以及在關鍵產業扮演領頭羊的角色。儘管面臨中國威脅，在蔡英文總統勇敢的領導下，台灣仍達到如此成就，更讓她印象深刻。

特拉斯指出，英國非常清楚必須維持台海的和平及穩定。面臨民主和威權體制之間日益增強的對抗，自由民主是造福社會及人民的最佳方式，帶來更大的財富、繁榮以及幸福。

特拉斯說，台灣的成就是需要被保護的，國際社會及自由民主國家必須支持台灣，確保台灣有自我防衛的能力，同時與英國等自由民主國家間，也需持續建立經濟連結及更積極的關係。

接見前，蔡總統陪同特拉斯下議員參觀總統府一樓「Kemasi Maza立足台灣，連結南島」原住民文化特展、紀念品中心及三樓虹廳。特拉斯並在特展留言牆上寫下「Celebrating freedom and democracy in Taiwan」。

特拉斯 英國 蔡英文

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