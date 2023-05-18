雙城論壇親自出席？蔣萬安證實已派官員赴上海洽細節

台北市長蔣萬安18日上午接見今年度全國小學田徑錦標賽北市代表隊受訪。（記者林麗玉／攝影）

台北上海雙城雙壇預計今年7、8月舉辦，由於今年是由上海市政府主辦，台北市長蔣萬安會不會親自出訪上海參加雙城論壇？蔣萬安今天證實，北市府副秘書長王秋冬等昨天去上海討論雙城相關細節，今天就會回來，對於是否親自赴上海參加論壇？蔣萬安僅表示，很多細節都還在規畫討論中。

對於北市府已經派高階官員赴上海與大陸官員行前協商，為蔣萬安或副市長林奕華訪中鋪路，蔣萬安今天上午接見今年度全國小學田徑錦標賽北市代表隊受訪證實，北市府派副秘王秋冬到上海，針對城市交流議題交流帑論，昨天去、今天就會回來，是依照往例就事務性議題交流，包括體育文化交流、疫後觀光 上海旅展等等，雙城論壇也會初步交換意見，但不會是唯一內容。

由於2024選戰布局陸續抵定，今年選舉年，會不會將選舉考量進要不要親自出席雙城論壇？蔣萬安今天表示，雙城論壇舉辦已行之有年，包括前市長郝龍斌、柯文哲 任內每一年都有舉辦，定位就是城市間交流，北市府絕對會秉持對等、尊嚴、善意、互惠等原則辦理。

有媒體報導，中共 官方希望蔣萬安親自前往，以利對台統戰工作，對於是否親自出席？蔣萬安表示，「我想，很多細節都還在規畫討論中。」