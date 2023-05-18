游錫堃再訪美國會 晤裴洛西和眾院外委會主席麥考爾

對華援助協會會長傅希秋在推特分享，游錫堃（左）會晤去年8月訪問台灣的前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi，右），並題字致贈「民主必勝」給裴洛西。（取材自傅希秋推特）

立法院長游錫堃17日赴國會拜會聯邦眾議院 外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）和曾擔任議長的現任民主黨議員裴洛西 （Nancy Pelosi），並在美國職籃NBA球星坎特（Enes Kanter Freedom）陪同下，參觀華府的大屠殺博物館 。

聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul），17日在國會會晤游錫堃。（麥考爾辦公室提供）

麥考爾事後發布聲明表示，游錫堃赴國會和外交委員會議員舉行一場會議，歡迎游錫堃來訪，且期待能強化美台重要的夥伴關係，並在全球捍衛民主。

麥考爾表示，和游錫堃討論了美台關係、美國支持蓬勃台灣這個民主蓬勃發展的島嶼，雙邊在稅負領域的合作機會，以及加速美國對台軍售等諸多事項的重要性。

對華援助協會會長傅希秋在推特分享，游錫堃會晤去年8月訪問台灣的前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi），並題字致贈「民主必勝」給裴洛西。

台灣民眾黨立法院黨團總召邱臣遠（左起）、美國職籃NBA球星坎特（Enes Kanter Freedom）、立法院長游錫堃、時代力量立院黨團總召邱顯智和民進黨立委陳亭妃，17日參觀華府的大屠殺博物館。（華盛頓記者張文馨／攝影）

此外，游錫堃在坎特陪同下訪問了大屠殺博物館，游錫堃表示，中國大陸很多地方到目前為止都受到中共迫害，例如新疆發生的種族滅絕和活摘器官；他也肯定坎特捍衛自由、民主和人權，並為此作出犧牲，之所以題字民主必勝，一方面反映台灣人民的期待，一方面也是希望中國大陸14億人終有一日能同享自由、民主和人權的生活。

美國職籃NBA球星坎特（Enes Kanter Freedom）展示立法院長游錫堃致贈的台灣黑熊徽章。（華盛頓記者張文馨／攝影）

坎特表示，支持台灣和台灣人民，讓他付出職業生涯的代價，但他不後悔；游錫堃致贈墨寶外，也送給坎特一枚台灣黑熊徽章，稱坎特因為支持台灣和中國大陸人權議題，遭中國大陸封殺，兩人算是「同學」。

立法院長游錫堃（前排右）17日在美國職籃NBA球星坎特（Enes Kanter Freedom，前排左）陪同下，參觀華府的大屠殺博物館。（華盛頓記者張文馨／攝影）

坎特2021年稱呼中國大陸國家主席習近平為「殘暴的獨裁者」，引發中國大陸輿論反彈，坎特所屬的波士頓人塞爾蒂克隊賽事在中國大陸遭到禁播；坎特去年被交易到火箭隊後隨即被釋出，至今未獲其他球隊和聯盟邀約。