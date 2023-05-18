國台辦：富察涉煽動分裂國家 「個案」不影響兩岸交流

八旗文化出版社總編輯富察（李延賀）在大陸被捕。(取材自臉書)

今年中共 中央對台工作會議提出要擴大兩岸交流，卻發生台灣八旗文化總編輯富察（本名李延賀）3月前往上海後遭大陸國安單位控制一事。對此，大陸國台辦發言人馬曉光強調，李延賀涉嫌從事煽動分裂國家犯罪活動，這是「個案」。

馬曉光稱，廣大台灣同胞只要沒有這樣的主觀惡意和行為，對於兩岸交流就不需要有任何疑慮。他重申，「我們歡迎、鼓勵廣大台灣同胞來大陸從事正常的交流活動，並且持續依法保護他們的合法權益」。

李延賀登陸失聯已近兩個月，台灣和美日等國文化界人士日前發起「聲援富察連署工作小組」，呼籲北京 當局應妥善尊重富察根據大陸法律享有的權利，包括能與家人和律師聯繫，並盡快公布調查結果。

在國台辦昨日例行記者會中，馬曉光在回答相關問題時表示，上海市國家安全局3月21日依法對「涉嫌從事煽動分裂國家犯罪活動的犯罪嫌疑人」李延賀採取刑事強制措施，目前相關案件正在進一步辦理中。據悉，辦案單位已安排李延賀妻子在上海與其進行通話和通信，並將繼續依法保障李延賀的各項合法權益。

對於外界認為李延賀遭調查與其從事出版業活動相關，馬曉光強調，任何主權國家的安全都是不容挑戰的，不能以所謂「自由民主」之名肆意妄為。

針對大陸修訂的新版「反間諜 法」將於7月1日施行，陸委會提醒台灣民眾留意登陸的風險，馬曉光批評陸委會的說辭，完全是無中生有，目的就是欺騙、誤導台灣民眾，恐嚇、阻撓台胞來大陸，傷害兩岸正常健康的交流交往。馬曉光稱，大陸全國人大常委會修訂反間諜法，是新形勢下落實「總體國家安全觀」和加強反間諜鬥爭的需要。他舉例說，閒聊若是善意的，任何話題都沒問題，哪怕涉及到兩岸分歧，也可耐心溝通，求同存異。但若閒聊是有意刺探情報，就是違規違法。

另，大陸國台辦新聞局長兼發言人馬曉光、交流局長黃文濤，日前雙雙成為海協會副會長，這使得大陸海協會副會長增至六人。海協會現任會長為張志軍，另外四名副會長為孫亞夫、李亞飛、周寧、李文輝。

此外，大陸全國台企聯會員代表大會暨第六屆會長、監事長就職典禮，17日下午在北京人民大會堂小禮堂舉行，李政宏、黃明智雙雙連任總會長、監事長。大陸國台辦主任宋濤致詞時除呼籲台商堅決反對台獨分裂行徑，堅定維護和推動兩岸關係和平發展，還要堅定扎根大陸發展信心，積極參與大陸高質量發展。