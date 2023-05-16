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新聞評論／輝能避險赴法投資 映照蔡政府抗中不智

聯合報社論
輝能執行長楊思枏。(本報資料照片)
輝能執行長楊思枏。(本報資料照片)

在固態電池領先群雄的輝能科技，近日宣布在法國投資52億歐元（約1770億元台幣、57億美元），興建供應電動車用電池的超級工廠，法國總統馬克宏並親赴當地宣布此消息。路透報導，輝能執行長楊思枏說，董事會因為「政治因素」不想在台灣擴大太多產能，並說「我們不再是一家台灣公司」。此話如同一聲驚雷，引起全台震動。儘管輝能隨即澄清其原句是「我們不僅是一家台灣公司」，但它為避險而赴法投資，如照妖鏡般射穿了蔡政府抗中政策的不智。

位於桃園的輝能科技，許多人可能對它感到陌生，因為它並非股票上市公司，規模也不是太大。有趣的是，法國政府因欣賞其電池技術而極力提供優惠爭取它去設廠，馬克宏更親自歡迎；但在台灣，蔡政府相關官員，例如經濟部長王美花，均不曾造訪過這家公司。蔡政府力拚能源轉型，許多光電及風電公司因此風光無限；但對於極具淨零排碳技術的輝能，卻似乎從未眷顧。其中原因令人費解。

輝能最受矚目的產品是「固態鋰陶瓷電池」，以固態電解質取代液態電解液，克服鋰電池的不穩定性，即使撞擊、彎曲、切開電池，也不會產生火花爆炸，安全性極佳且充電效能優異。原本只是為資通產品或穿戴裝置而設計的電池，因技術卓越，而逐漸受到國外大企業及投資人青睞，因此進一步進軍最具潛力的電動車電池市場。2021年，輝能獲得3.2億美元的融資，背後資金來自丹豐資本、春華資本、軟銀中國基金等外資挹注；去年，又獲得賓士汽車母公司戴姆勒集團及南韓浦項制鐵的入股結盟。

路透報導，楊思枏說「輝能不再是一家台灣公司」，顯有出入。「不再」與「不僅」，雖只一字之差，涵意卻如同天淵。事實上，輝能去年才宣布投資台幣42億元(約1.4億美元)擴建桃園的工廠，將建置全球首座1-2GWh的固態鋰陶瓷超級工廠。然而，桃園廠的42億元增資，比起在法國敦克爾克的台幣1770億元投資，連後者的零頭都不到，根本是小巫見大巫。輝能選擇前往歐洲設廠，最主要的因素，正是蔡政府的抗中政策及美中兩強相爭，使得台海情勢變得極不穩定，台灣不再是令人安心的投資地點。

當政治形勢如此渾濁，主政者看起來又對經濟發展心不在焉，這正是令投資人感到不安的環境。這點，與股神巴菲特最近提出的警告：在中國威脅下，「台灣正成為危險的經商地方」，不謀而合。何況，輝能近幾年的資金主要都得力於外國資本的相助。對這些外資企業或金主而言，當然不願自己的資金被投放在安全堪虞的地方，移往海外設廠自是更佳選擇。尤其，歐盟法令已要求2035年起禁售燃油車，但歐洲電動車工業發展遲緩，與當地缺乏電動車電池產業有很大關係。這次，法國極力爭取輝能前往設廠，無非是希望它能彌補電池供應鏈中這脆弱的一環，為歐洲電動車發展增添技術動力。

輝能的全球布局，或許不必稱為「出走」，畢竟它仍根留台灣並擴大產能。然而，蔡政府對輝能的重要性漠視於前，事後卻只能在輝能「是不是台灣公司」一語上不斷擦脂抹粉，徒然暴露了自己的心虛。試想，這幾年若不是民進黨把兩岸關係搞得如此緊繃，如果不是蔡政府自甘扮演美國抗中的馬前卒，輝能這筆近台幣2000億元投資也許就能落在台灣，為台灣書寫新的電池產業奇蹟。遺憾的是，蔡政府的短視和執拗，平白使台灣錯過了機會。

投資 電動車 馬克宏

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