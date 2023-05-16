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買書接統戰電話？數位部赴誠品調查

記者鄭媁、馬瑞璿／台北16日電
誠品網路書店個資外洩事件引發喧然大波，數位部產業署要求誠品16日進行說明。(圖：誠品提供)
誠品網路書店個資外洩事件引發喧然大波，數位部產業署要求誠品16日進行說明。(圖：誠品提供)

「台灣佇遮計畫」副秘書長楊欣慈表示，購買「阿共打來怎麼辦」一書後，竟接到自稱誠品的回訪市調電話，強調書的內容不恰當、中國武統是必然等語，質疑誠品個資外洩，中國假借市調進行認知戰。行政院副院長鄭文燦昨天表示，誠品依規定須提供相關資料，經查明如有個資外洩，會因應關情況做行政裁罰。

數位發展部數位產業署要求誠品昨天進行說明。誠品生活指出，正在調查個資外洩事故原因，願意全力配合主管機關調查作業，提供相關佐證資料，盡速釐清個資外洩情形。

數位部產業署今天會邀集法律及資安等領域專家，並會同資安院、資策會及內政部警政署組成行政調查小組，前往誠品進行實地行政調查。

誠品網路書店個資外洩狀況時有所聞，許多民眾曾抱怨因此接到詐騙電話；楊欣慈日前指出，今年2月在誠品書店網購「阿共打來怎麼辦」一書，13日晚間接到一通「自稱」來自誠品書局的回訪市調電話，對方有著大陸口音，不僅致電詢問讀後心得，還強調「中國武統是必然」，楊欣慈質疑是誠品個資外洩。

數位部產業署表示，依據個資法第22條規定，要求誠品昨天進行必要說明，並提供相關資料，以釐清個資保護措施是否符合法規。

數位部產業署昨天傍晚表示，將要求誠品針對委外簡訊代發商、廣告託播商、物流端等供應鏈，包括公司內部客服人員通聯記錄等，盡速完成全面性盤查作業，釐清事件原因，若違反個人資料保護法相關規定，將依法處置。

數位部產業署表示，將依行政院5月4日院會通過「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，針對重大矚目案件強化監督流程及個人資料保護法相關規定，從堵詐面向加強電商業者資安維護。

鄭文燦表示，若有用個資做假借民意調查，進行政治上的認知作戰，這是新型態的狀況，政府會加以調查重視。

個資外洩 資安 書店

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