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特拉斯：中國壓縮台灣活動空間 各國與台互動重要

中央社／倫敦15日專電
前英相特拉斯（Liz Truss）即將訪台。（路透）
前英相特拉斯（Liz Truss）即將訪台。（路透）

前英相特拉斯（Liz Truss）即將訪台，她今天說，北京企圖壓縮台灣活動空間，將「一中政策」錯誤詮釋為西方民主政體皆不得與台灣有任何往來，在此情況下，各國持續與台灣互動更顯重要。

她表示，一旦各國接受北京對「一中政策」的詮釋，中國成功奪取台灣的機率就升高，而中國奪取台灣，即相當於摧毀自由民主。西方各國必須「非常明確（向北京）表達，一旦台灣情勢升高，將有非常嚴厲的回應」。

前英國首相特拉斯預定16日至20日訪問台灣，期間將晉見府院高層、在智庫發表演說。

她的訪台行引發同為保守黨的部分「對中鷹派」國會議員批評，包括友台立場鮮明、都曾於去年訪台的下議院外交委員會主席克恩斯（Alicia Kearns）以及國防委員會主席埃爾伍德（Tobias Ellwood）。

克恩斯抨擊，特拉斯訪台行將是「最糟糕的Instagram（作秀）外交」，且是以台灣的安全為代價，企圖提升自身存在感與能見度。埃爾伍德則說，若前任首相的行動有可能對所屬政黨現階段的事務議程構成挑戰或分散焦點，那他們該自問為何還要這麼做，讓自己顯得自私、不忠誠。

特拉斯今天出席哥本哈根民主高峰會（Copenhagen Democracy Summit）與政治新聞網站Politico的歐洲區總編吉密歐（Jamil Anderlini）對談。吉密歐4月曾在法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）訪中返法途中採訪他，當時報導提到馬克宏主張歐洲不應捲入不屬於歐洲的台海危機，引發軒然大波。

吉密歐提到同黨議員對她的批評，並詢問特拉斯訪台企圖達成的目標為何。

特拉斯說，各國與台灣互動非常重要。她提到，訪問台灣是應台灣政府邀請，而她相信經由民主程序選出的台灣政府最清楚，什麼是對台灣未來和台灣公民最好的。

她說，她主要是接受台灣政府安排；台灣方面認為她的訪問將有助台灣推展自由民主，她被這樣的想法鼓舞。她也提到，台灣是民主與威權主義激烈競爭的重要前線。

吉密歐問道，去年8月美國眾議院時任議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，北京藉故發動大規模軍演，呈現封鎖台灣之勢，特拉斯是否認為北京也將以戰機、戰艦回應她訪台；若北京的回應「不夠激烈」，特拉斯是否會感到「被冒犯」。

特拉斯表示，中國的策略為讓各方訪問台灣、談論台灣以及與台灣簽訂貿易協議顯得不可被接受，但在這樣的情況下，各國反而應主動討論與台灣發展關係的願景。

她指出，自己強力支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）、在世界衛生組織（WHO）取得適當地位。她認為，台灣可做出許多貢獻。

特拉斯提到，與其思考如何回應北京的言語恫嚇和霸凌，不如採取具體的實際作為，確保台灣擁有足夠的自我防衛能力，並與世界各地維持經濟往來。俄羅斯對烏克蘭的全面侵略已顯示，不應讓威權政權的言詞霸凌阻礙自由民主國家做該做的事。

儘管俄烏戰爭延燒，特拉斯呼籲各國切勿忽略來自中國的威脅，否則未來恐得面臨非常嚴峻的問題。

特拉斯表示，她仍認為英國政府應將中國定義為「威脅」，而不僅是「劃時代」和「體制性」挑戰，因為來自中國的威脅是自由世界面臨的最大威脅，且顯而易見。

至於她所倡議以七大工業國集團（G7）為發展核心的「經濟北約」（economic NATO），特拉斯提到，包括美國在內的整個西方世界如今在經貿領域已太依賴中國。她希望G7可建立委員會或其他常設架構，就如何與中國進行貿易和投資往來以及應對經濟脅迫作出決策。

她強調，沒有任何國家能獨自應對中國，各國必須集體行動。

特拉斯 北京 馬克宏

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