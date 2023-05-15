新聞評論／陸成最大汽車出口國的台灣觀點

根據中國汽車工業協會最新發布的數據顯示，今年第一季，大陸汽車出口達107萬輛，超越同期日本汽車95.4萬輛的出口量，居全球之冠。(中通社)

斗大的標題「超越日本 ！今年首季大陸成為全球最大汽車 出口國」，讓人們不得不投以注目眼光。確實，不過一個多月前媒體還狂掀大陸汽車、買電動車 送燃油車、價格砍到一地雞毛，或是對岸五一連假電動車癱瘓高速公路的一副「末世景象」，兩相對照，怎不讓人訝異其中的巨大落差？

當然，大陸汽車出口從去年中之前不過是全球第四，到今年首季超越日本成為全球第一，如此不太正常的躍進，也必然有其不太正常的原因：主要動力來自俄烏戰爭，致使俄羅斯的國際品牌全面被大陸車廠所取代。但即使如此，相信這個「世界第一」的頭銜，也必然會深深刺痛長期霸占首位的日本，乃至德國、南韓，甚至早已跌落汽車神壇的美國，怎可能不眼紅於大陸收割的這項戰爭紅利？

站在消費者的角度，更有著值得關注之處。根據「中國汽車工業協會」調查，今年第一季，大陸汽車出口最大的海外市場依序為俄羅斯、墨西哥、英國、智利和澳洲。比亞迪則是大陸本土汽車品牌出口第一名，在以色列以連續六個月蟬聯銷售冠軍。

如果說開發中國家人民多半只要「有便宜的車開就好」，不太重視品質，或許還多少說得過去；但大陸汽車在五眼聯盟的英、澳，乃至以色列熱銷，顯然還有著許多超越國際政治的角度值得觀察，至少從CP值來看，大陸汽車在國際消費者心中早已今非昔比。

事實上不僅汽車，就連曾經是台灣驕傲的機車亦然。陸製機車從早期的大量仿造生產，到蒐購世界知名機車品牌鍍金，再到如今自行設計開發出新車款，連美國驕傲、價格不菲的哈雷機車，幾年前都不得不與大陸機車廠商攜手並引發當時的川普總統不滿；今年3月時，更推出只要價3萬多人民幣(約4327美元)、掛名哈雷的黃牌重機，引發熱議。

反觀台灣最新純國產車消息，則是目前唯一上市的國產電動車，推出號稱不到60萬台幣(約2萬美元)即可入手的「台灣最便宜電動車」，但對岸卻有網民以其為素材，製作了一支凸顯該車「復古」造型與內裝配備的視頻。

台灣不該妄自菲薄，卻更不該自我矇住雙眼或當井底之蛙。在大酸大陸汽車品質太差、沒台灣晶片會停擺，或是血汗工廠產物之餘，或許也該問問自己，除了政府保護本土產業，除了訴諸人民情感號召愛用台灣本土產品，又是否真該做些什麼務實之事？