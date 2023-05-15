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超級響尾蛇飛彈升空服勤 應對共機越海峽中線挑釁

記者洪哲政／台北15日電
空軍披露嘉義基地警戒機堡中的任務機掛載AIM-9X超級響尾蛇飛彈（紅色方框處），搭配AIM-120先進中程空對空飛彈服勤。(圖：空軍提供)
空軍披露嘉義基地警戒機堡中的任務機掛載AIM-9X超級響尾蛇飛彈（紅色方框處），搭配AIM-120先進中程空對空飛彈服勤。(圖：空軍提供)

空軍司令部證實，美售台新型AIM-9X超級響尾蛇飛彈已完成戰備，由嘉義聯隊F-16V警戒機搭載升空執勤，應對共機在台海空防上頻繁越過海峽中線的挑釁。

軍方首度公開嘉義警戒機堡的F-16V戰機武裝掛載，空軍司令部表示，空軍警戒待命機，均依戰備規定實施武器掛載；各項新式武器裝備，均按接收期程及訓練流路執行戰備訓練。

台灣隨F-16V性能提升案購入140枚有超級響尾蛇飛彈之稱的「AIM-9X Block II」，與AIM-120先進中程飛彈配置於F-16V戰機，結合數量不明的聯合頭盔瞄準系統。該型飛彈較舊型AIM-9M型擁有更精準的接戰鎖定性能，不配合頭盔也能有離軸射擊的性能，具32公里射程。目前嘉義聯隊已完成此型彈戰備，執行緊急升空（scramble）任務機都掛載新彈。

目前空軍嘉義聯隊F-16V戰機已完成AIM-9X彈戰備，搭配AIM-120先進中程空對空飛彈成為scramble任務的制空標準掛載。但東岸花蓮聯隊的F-16V還在接裝中，此型彈所搭配的聯合頭盔瞄準系統，目前也還在訓練中，國防部曾證實空軍向美採購的AGM-88反輻射飛彈，已提早扺台，但目前仍在訓練中，暫不會掛載。

空軍披露嘉義基地警戒機堡中的任務機掛載AIM-9X超級響尾蛇飛彈（紅色方框處）。...
空軍披露嘉義基地警戒機堡中的任務機掛載AIM-9X超級響尾蛇飛彈（紅色方框處）。(圖：空軍提供)

國防部

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