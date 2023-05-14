我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人母親87歲移民美國 生日盼與7兒女相見

「媽媽，這就是情緒啊！」亞裔母子對話融化千萬人

特拉斯演說料鼓吹加強與台國防合作 以硬實力助抗中

中央社倫敦14日綜合外電報導
前英相特拉斯將訪台。(路透)
前英相特拉斯將訪台。(路透)

英國前首相特拉斯（Liz Truss）16日將抵台灣訪問並發表演說，據英國媒體報導，她演說時將力主西方必須加強與台灣的國防合作，並使用「硬實力」支持台灣免遭中國侵略。

特拉斯定16日至20日訪台，將會見府院高層，並應遠景基金會邀請發表演講。英國前首相柴契爾夫人曾於1992年、1996年兩度訪台，這次特拉斯來台，是睽違27年再有英國前首相訪台。

據英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）報導，在擔任首相和外長時對中國持強硬立場的特拉斯演說時料將指出，如果西方真的希望避免南海爆發戰爭，在軍事合作方面必須要「來真的」，對於提供台灣那些武器也須採取「協調一致」態度。

特拉斯17日發表演說時，還料將告訴聽眾，台灣地處「全球捍衛自由之戰的前線」，是「世界上最重要的地方」，她所以訪問台灣，是要「增加全世界對你們（台灣）所處地位的認識」。她也料將呼籲英國政府，支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。

她可望呼籲加強與台灣的防衛協調。她將指出：「我們不能假裝沒有硬實力而能產生有效的威懾力量。如果我們真要防止南海發生衝突，就必須在軍事和防衛合作方面來真的。我們也必須就許可哪些出口項目運往台灣採取協調一致的態度。」

報導說，特拉斯雖不至於主張英國正式承認台灣，建立外交關係，但她將指出，西方必須提升台灣的國際地位，並且在軍備出口等議題方面更有效和台灣協調。

她料將表示：「必須與台灣就其所需加強協調。有太多政策在未先與台灣談過的情況下就制訂。我們必須確保台灣在世界各地的代表處有地位進行必要對話。」

特拉斯也將呼籲英國，利用加入跨太平洋夥伴全面進步協定為成員的地位，支持台灣申請加入這個貿易集團，並且永久否決中國加入。她將指出，台灣加入不只有助提升台英貿易，也將有助這個重要的民主國家擴展貿易關係和提升韌性。

英國 特拉斯

上一則

堆滿外送電話亭被拆除？ 北一女：非校方要求

延伸閱讀

英智庫中國戰略風險研究所成立 擬開設台灣辦公室

英智庫中國戰略風險研究所成立 擬開設台灣辦公室
前英相特拉斯訪台 同黨議員轟「最糟糕的Instagram外交」

前英相特拉斯訪台 同黨議員轟「最糟糕的Instagram外交」
巴國總統當選人擬就職前訪台 前英相特拉斯也將到訪

巴國總統當選人擬就職前訪台 前英相特拉斯也將到訪
英前首相特拉斯16日訪台 17日發表演講

英前首相特拉斯16日訪台 17日發表演講

熱門新聞

SWAG宣布八軍團前輔導長內內正式出道，並預告9日有直播處女秀。（取材自IG）

營區內激戰影片外流遭汰除 女輔導長轉戰成人平台

2023-05-09 02:26
台大27日將舉行111學年度畢業典禮，當天將邀請重磅嘉賓擔為畢業生致詞。圖／聯合報系資料照、路透（合成圖）

台大畢業典禮請到這位大咖 校友瘋狂：想拿顯卡簽名

2023-05-09 19:49
台北知名大學學府理工科碩士班女研究生，戀上李姓男教授發生不倫戀之後，不滿教授事後未持續展現熱情，上網散布李的裸照、誹謗李始亂終棄。示意圖／Ingimage

台最高學府「師生戀」後教授不熱情 女研究生瘋狂報復

2023-05-08 15:31
誠品回應，面對網路各種破解與侵害手法日新月異，誠品將持續強化資訊安全防護並定期提醒顧客。感謝外界相關的關心與指教。示意圖。(圖:誠品提供)

誠品買書「阿共打來怎麼辦」台灣民眾竟接到中國統戰電話

2023-05-14 02:40
台中捷運豐樂站驚傳有路邊施工中的建案「文心愛悅」有鐵架倒塌，插入行駛中的台中捷運車廂的工安意外。（記者黃仲裕／攝影）

恐怖吊臂刺穿中捷釀1死10傷 土木技師曝：疑塔吊3點釀禍

2023-05-10 07:37
鴻海創辦人郭台銘造勢晚會上秀「兩岸和平」毛筆字畫，不料疑因工作人員沒有掛好，在晚會時掉落地面。(記者黃仲裕／攝影)

郭台銘造勢晚會秀「兩岸和平」毛筆字畫 卻糗掉地上

2023-05-11 09:23

超人氣

更多 >
新車「貴到買不起」均價漲30% 破4.8萬元

新車「貴到買不起」均價漲30% 破4.8萬元
史無前例…傑尼斯為創辦人猥褻黑歷史道歉了

史無前例…傑尼斯為創辦人猥褻黑歷史道歉了
特斯拉故障竟是動物惹禍 華人送修2次破財1600元

特斯拉故障竟是動物惹禍 華人送修2次破財1600元
誠品買書「阿共打來怎麼辦」台灣民眾竟接到中國統戰電話

誠品買書「阿共打來怎麼辦」台灣民眾竟接到中國統戰電話
華資超市南加西柯汶那市開分店 華人居民超驚喜

華資超市南加西柯汶那市開分店 華人居民超驚喜