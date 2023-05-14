特拉斯演說料鼓吹加強與台國防合作 以硬實力助抗中

前英相特拉斯將訪台。(路透)

英國 前首相特拉斯 （Liz Truss）16日將抵台灣訪問並發表演說，據英國媒體報導，她演說時將力主西方必須加強與台灣的國防合作，並使用「硬實力」支持台灣免遭中國侵略。

特拉斯定16日至20日訪台，將會見府院高層，並應遠景基金會邀請發表演講。英國前首相柴契爾夫人曾於1992年、1996年兩度訪台，這次特拉斯來台，是睽違27年再有英國前首相訪台。

據英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）報導，在擔任首相和外長時對中國持強硬立場的特拉斯演說時料將指出，如果西方真的希望避免南海爆發戰爭，在軍事合作方面必須要「來真的」，對於提供台灣那些武器也須採取「協調一致」態度。

特拉斯17日發表演說時，還料將告訴聽眾，台灣地處「全球捍衛自由之戰的前線」，是「世界上最重要的地方」，她所以訪問台灣，是要「增加全世界對你們（台灣）所處地位的認識」。她也料將呼籲英國政府，支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。

她可望呼籲加強與台灣的防衛協調。她將指出：「我們不能假裝沒有硬實力而能產生有效的威懾力量。如果我們真要防止南海發生衝突，就必須在軍事和防衛合作方面來真的。我們也必須就許可哪些出口項目運往台灣採取協調一致的態度。」

報導說，特拉斯雖不至於主張英國正式承認台灣，建立外交關係，但她將指出，西方必須提升台灣的國際地位，並且在軍備出口等議題方面更有效和台灣協調。

她料將表示：「必須與台灣就其所需加強協調。有太多政策在未先與台灣談過的情況下就制訂。我們必須確保台灣在世界各地的代表處有地位進行必要對話。」

特拉斯也將呼籲英國，利用加入跨太平洋夥伴全面進步協定為成員的地位，支持台灣申請加入這個貿易集團，並且永久否決中國加入。她將指出，台灣加入不只有助提升台英貿易，也將有助這個重要的民主國家擴展貿易關係和提升韌性。