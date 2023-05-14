郭台銘主張與陸重啟談判 侯友宜強調兩岸和平國家太平

鴻海創辦人郭台銘13日慷慨激昂地發表「和平宣言」，主張要在「一中各表」基礎上，和中國大陸重新展開談判。（記者蔡家蓁／攝影）

國民黨總統提名之爭進入最後關鍵，鴻海集團創辦人郭台銘 昨在金門和平紀念園區內發表「和平宣言」，主張在「一中各表」基礎上，站穩中華民國 立場，和中國大陸重新展開談判；新北市長侯友宜 昨赴北市浴佛祈福法會，也強調「社會公平、兩岸和平、國家太平」。雙方隔海互別苗頭，頗有較勁意味。

本報系聯合報報導，郭台銘表示，現在對中華民國台、澎、金、馬地區，實施軍機、軍艦繞台，採取最有敵意軍事作為，將台灣逼到戰爭危機邊上的，就是原本應該「兩岸一家親」、「同為中國人」的中華人民共和國政府；但這不是針對台灣人民而來的，而是針對民進黨的種種挑釁言行而來。

郭台銘說，「九二共識」包括「一中」和「各表」，兩部分同等重要，也是國際共識。九二共識是兩岸談判基礎，因為民進黨執政當局對一中各表「偷梁換柱」，故意代換成「兩個中國」、「一中一台」、「一邊一國」等說法，並仇恨動員，製造族群對立，撕裂台灣。

郭台銘說，如果當選總統，就會根據「憲法一中」開啟大談判，會極力主張以金門為兩岸新的常設談判地點，也會立即在金門設八二三砲戰永久紀念歷史園區，警鐘長鳴，戒慎戰爭。

侯友宜昨在國定佛誕節浴佛祈福法會致詞時，先是感念圓寂的星雲法師、會繼續節能減碳愛地球等，話鋒一轉表示「更重要的，我們希望國家能夠安全、兩岸能夠和平，人民安心才會安定，我們才會永續。」

對於郭台銘「和平宣言」談九二共識，侯友宜說，大家有個共同目標，能夠讓社會公平、兩岸和平、國家太平；台灣這塊土地，包含澎湖、金門跟馬祖，大家要心連心走在一塊，守護國家的安全，在關鍵時刻一定要凝聚對內的向心力。