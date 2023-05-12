加拿大台灣之夜登場 加國政要高聲挺台

「台灣之夜」於加拿大渥太華舉行，加拿大國會參眾議員、政府官員、邦交國及友好國家使節、僑學商界領袖等近300位貴賓到場慶賀。（中央社／駐加拿大代表處提供）

駐加拿大 代表處年度文化盛會「台灣之夜」日前登場，多位加國政要出席，他們除了分享訪台經驗，讚揚台灣民主發展之外，也反對中國以武力恫嚇台灣，主張捍衛台灣利益。

「台灣之夜」10日以原住民 文化交流為主題，在加拿大Kitigan Zibi原住民族擊鼓奏樂下揭開序幕。值得一提的是，今年「台灣之夜」首度在加拿大聯邦政府所屬的麥唐納大樓（Sir John A. Macdonald Building）舉行，象徵台加關係進一步提升，

出席「台灣之夜」的政要包括加拿大住房、多元及包容部長霍森（Ahmed Hussen）、總理杜魯道（Justin Trudeau）議會秘書佛加斯（Greg Fergus）、外交部長議會秘書奧立凡（Rob Oliphant）等，還有許多跨黨派國會議員、邦交國及友好國家使節、僑學商界領袖等近300位貴賓到場慶賀。

其中，加拿大的聯邦政黨、魁人政團黨魁布朗謝（Yves-François Blanchet）指出，台加共享民主自由普世價值，反對中國武力恫嚇台灣，疾呼加拿大和魁北克應挺身而出捍衛台灣利益。

駐加拿大代表曾厚仁夫婦與魁人政團黨黨魁布朗謝（Yves-Francois Blanchet）合照。布朗謝（左）在晚會上表達堅定支持台灣，反對中國武力恫嚇。（中央社／駐加拿大代表處提供）

加台國會議員友好協會主席、眾議員 史葛洛（Judy Sgro）致詞時說，晚會影片介紹了台灣風景，令她想起去年秋天訪台時的美好記憶，相信台灣之美已深獲世人所知。

另一位加台國會議員友好協會共同主席、參議員麥唐納（Michael MacDonald）也提到3次訪台經驗，見證台灣從威權體制轉型為自由民主政體，從農業導向科技經濟體，創造了非凡成就，期盼中國人民可以也獲得民主權利。

加拿大全球事務部助理副部長厄普（Weldon Epp）曾經在台灣花蓮居住過一段時間，他說：「看到台灣原住民舞蹈令我特別感動，當年居住台灣有太多甜美的印記。」他並提到渥太華極為珍視與台灣的關係，加台剛剛簽署雙邊醫療合作備忘錄，亦正積極洽談簽署「投資促進及保障協議」（FIPA）。

外號「拼字哥」的加拿大聯邦眾議員古柏（Michael Cooper）代表保守黨黨魁博勵治（Pierre Poilievre）致詞祝賀，讚揚台灣正在幫忙世界，加拿大和國際都應該全力支持台灣。

駐加拿大代表曾厚仁告訴中央社記者，台加之間的合作交流非常多元，而原住民合作是其中一個重點。

去年初台灣、加拿大、澳洲和紐西蘭共同發起「原住民族經濟貿易合作協議」（Indigenous Peoples Economic and Trade Cooperation Arrangement, IPETCA），成為創始成員國；去年底加拿大印太戰略述及與台灣原住民深化交流的願景。

曾厚仁說：「從文化搏感情，有時候比其他的政治手段更能打動人心，今年晚會中的原住民元素具有多層次的意涵。」

加拿大Kitigan Zibi原住民族擊鼓奏樂，為台灣之夜活動揭幕。（中央社／駐加拿大代表處提供）

「台灣之夜」晚會中，旅居加拿大的台灣原住民也受邀演出。正在加拿大麥基爾大學就讀博士（McGill University）的洪仲志是卑南族，與阿美族夫婿和年僅6歲的女兒登台演出，穩健的台風贏得滿堂彩。

在加拿大度假打工青年顏紹家有賽德克族及泰雅族血統，他不僅展現傳統原住民嘹亮歌聲和舞蹈魅力，還是一名現代街舞高手，現場表演讓觀眾驚艷。

晚會現場也精心準備了道地台灣味的特色美食，鳳梨酥、太陽餅和珍珠奶茶等，與加拿大友人分享。