我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／熱火淘汰尼克挺進東冠 史上第2支第8種子球隊

愛州女殺2兒女、丈夫前妻判罪 動機為錢、權力、性

加拿大台灣之夜登場 加國政要高聲挺台

中央社／溫哥華12日專電
「台灣之夜」於加拿大渥太華舉行，加拿大國會參眾議員、政府官員、邦交國及友好國家使節、僑學商界領袖等近300位貴賓到場慶賀。（中央社／駐加拿大代表處提供）
「台灣之夜」於加拿大渥太華舉行，加拿大國會參眾議員、政府官員、邦交國及友好國家使節、僑學商界領袖等近300位貴賓到場慶賀。（中央社／駐加拿大代表處提供）

加拿大代表處年度文化盛會「台灣之夜」日前登場，多位加國政要出席，他們除了分享訪台經驗，讚揚台灣民主發展之外，也反對中國以武力恫嚇台灣，主張捍衛台灣利益。

「台灣之夜」10日以原住民文化交流為主題，在加拿大Kitigan Zibi原住民族擊鼓奏樂下揭開序幕。值得一提的是，今年「台灣之夜」首度在加拿大聯邦政府所屬的麥唐納大樓（Sir John A. Macdonald Building）舉行，象徵台加關係進一步提升，

出席「台灣之夜」的政要包括加拿大住房、多元及包容部長霍森（Ahmed Hussen）、總理杜魯道（Justin Trudeau）議會秘書佛加斯（Greg Fergus）、外交部長議會秘書奧立凡（Rob Oliphant）等，還有許多跨黨派國會議員、邦交國及友好國家使節、僑學商界領袖等近300位貴賓到場慶賀。

其中，加拿大的聯邦政黨、魁人政團黨魁布朗謝（Yves-François Blanchet）指出，台加共享民主自由普世價值，反對中國武力恫嚇台灣，疾呼加拿大和魁北克應挺身而出捍衛台灣利益。

駐加拿大代表曾厚仁夫婦與魁人政團黨黨魁布朗謝（Yves-Francois Bla...
駐加拿大代表曾厚仁夫婦與魁人政團黨黨魁布朗謝（Yves-Francois Blanchet）合照。布朗謝（左）在晚會上表達堅定支持台灣，反對中國武力恫嚇。（中央社／駐加拿大代表處提供）

加台國會議員友好協會主席、眾議員史葛洛（Judy Sgro）致詞時說，晚會影片介紹了台灣風景，令她想起去年秋天訪台時的美好記憶，相信台灣之美已深獲世人所知。

另一位加台國會議員友好協會共同主席、參議員麥唐納（Michael MacDonald）也提到3次訪台經驗，見證台灣從威權體制轉型為自由民主政體，從農業導向科技經濟體，創造了非凡成就，期盼中國人民可以也獲得民主權利。

加拿大全球事務部助理副部長厄普（Weldon Epp）曾經在台灣花蓮居住過一段時間，他說：「看到台灣原住民舞蹈令我特別感動，當年居住台灣有太多甜美的印記。」他並提到渥太華極為珍視與台灣的關係，加台剛剛簽署雙邊醫療合作備忘錄，亦正積極洽談簽署「投資促進及保障協議」（FIPA）。

外號「拼字哥」的加拿大聯邦眾議員古柏（Michael Cooper）代表保守黨黨魁博勵治（Pierre Poilievre）致詞祝賀，讚揚台灣正在幫忙世界，加拿大和國際都應該全力支持台灣。

駐加拿大代表曾厚仁告訴中央社記者，台加之間的合作交流非常多元，而原住民合作是其中一個重點。

去年初台灣、加拿大、澳洲和紐西蘭共同發起「原住民族經濟貿易合作協議」（Indigenous Peoples Economic and Trade Cooperation Arrangement, IPETCA），成為創始成員國；去年底加拿大印太戰略述及與台灣原住民深化交流的願景。

曾厚仁說：「從文化搏感情，有時候比其他的政治手段更能打動人心，今年晚會中的原住民元素具有多層次的意涵。」

加拿大Kitigan Zibi原住民族擊鼓奏樂，為台灣之夜活動揭幕。（中央社／駐...
加拿大Kitigan Zibi原住民族擊鼓奏樂，為台灣之夜活動揭幕。（中央社／駐加拿大代表處提供）

「台灣之夜」晚會中，旅居加拿大的台灣原住民也受邀演出。正在加拿大麥基爾大學就讀博士（McGill University）的洪仲志是卑南族，與阿美族夫婿和年僅6歲的女兒登台演出，穩健的台風贏得滿堂彩。

在加拿大度假打工青年顏紹家有賽德克族及泰雅族血統，他不僅展現傳統原住民嘹亮歌聲和舞蹈魅力，還是一名現代街舞高手，現場表演讓觀眾驚艷。

晚會現場也精心準備了道地台灣味的特色美食，鳳梨酥、太陽餅和珍珠奶茶等，與加拿大友人分享。

加拿大 原住民 眾議員

上一則

台國銀4年未申請赴中設點 重心轉往新南向

延伸閱讀

中國驅逐加拿大外交官報復 杜魯多：不會接受恫嚇

中國驅逐加拿大外交官報復 杜魯多：不會接受恫嚇
加拿大驅逐涉恐嚇議員中國外交官 中使館稱將堅決反制

加拿大驅逐涉恐嚇議員中國外交官 中使館稱將堅決反制
加拿大硬起來？驅逐中國外交官 孟晚舟事件後加中齟齬升級

加拿大硬起來？驅逐中國外交官 孟晚舟事件後加中齟齬升級
中國報復加拿大 驅逐加拿大駐上海總領館領事甄逸慧

中國報復加拿大 驅逐加拿大駐上海總領館領事甄逸慧

熱門新聞

來自澳洲的淡江大學交換學生肖雷（Alex Shorey），上月初疑似因誤食老鼠藥中毒，送醫後一度命危，目前已返澳接受治療。 圖／翻攝畫面

不願讓他離台？澳洲交換生中毒 女密友坦承買老鼠藥

2023-05-05 14:57
SWAG宣布八軍團前輔導長內內正式出道，並預告9日有直播處女秀。（取材自IG）

營區內激戰影片外流遭汰除 女輔導長轉戰成人平台

2023-05-09 02:26
台大27日將舉行111學年度畢業典禮，當天將邀請重磅嘉賓擔為畢業生致詞。圖／聯合報系資料照、路透（合成圖）

台大畢業典禮請到這位大咖 校友瘋狂：想拿顯卡簽名

2023-05-09 19:49
星宇航空昨日本航班接連出狀況，甚至造成旅客在航廈過夜。（翻攝自PTT）

星宇航空遇怪風 讓旅客睡航廈「滿地睡袋」畫面曝光

2023-05-06 20:06
台北知名大學學府理工科碩士班女研究生，戀上李姓男教授發生不倫戀之後，不滿教授事後未持續展現熱情，上網散布李的裸照、誹謗李始亂終棄。示意圖／Ingimage

台最高學府「師生戀」後教授不熱情 女研究生瘋狂報復

2023-05-08 15:31
澳洲交換學生4月疑誤食老鼠藥中毒，送醫一度命危，已返澳接受治療。 （翻攝畫面）

澳洲交換生老鼠藥案 網爆料「詭異阿姨」疑誤導家屬

2023-05-05 20:12

超人氣

更多 >
牧羊犬玩疊疊樂慢慢抽出 網看傻：雙手玩不贏一張狗嘴

牧羊犬玩疊疊樂慢慢抽出 網看傻：雙手玩不贏一張狗嘴
熱門飲食法大評比 這兩種對心臟健康最不優

熱門飲食法大評比 這兩種對心臟健康最不優
搭飛機帶上5配件 助你舒適睡在經濟艙

搭飛機帶上5配件 助你舒適睡在經濟艙
盧沙野言論掀波被召回？中國外交部發聲了

盧沙野言論掀波被召回？中國外交部發聲了
地鐵鎖喉身亡案 24歲青年今投案 恐面臨最高15年刑期

地鐵鎖喉身亡案 24歲青年今投案 恐面臨最高15年刑期