台國銀4年未申請赴中設點 重心轉往新南向

今年第1季底國銀對中國曝險水位降至新低，且已逾4年未有國銀申請西進設點。專家分析，自2018年美中貿易戰後，國銀對中國曝險持續縮手，隨全球供應鏈重組及台資企業重心移轉，新加坡 等新南向國家將成國銀海外發展重心。

金管會統計，今年第1季底國銀對中國曝險總額續降至新台幣1兆634億元（下同，約3453億美元），年減2327億元，國銀對中國授信、投資、資金拆存全面走降，帶動國銀對中國曝險占上年度決算後淨值比率降至25.64%，探金管會2013年第3季公布統計以來新低。

台灣金融研訓院金融研究所副研究員謝順峰分析，目前觀察，國銀對中國曝險下滑已成趨勢，估計近2年內都不會看見情勢翻轉；國銀應有3大考量，首先是信用風險，第二是人民幣匯率 長期走貶所承擔的匯率風險。

謝順峰指出，除了市場發展的經濟面因素外，第三是國銀的「發展天花板」，即政治風險，且還是現在進行式，包括中國日前通過「反間諜法」修正案，會導致國銀對當地市場態度更傾向保守。

民營銀行主管表示，除了考量疫情及地緣政治風險外，近年中國對特定產業及政策監管力道加強，對市場均有帶來影響，銀行針對政治經濟等各層面因素，都會納入風險評估；至於中國近日通過修正「反間諜法」，強化監管力度多少會影響台商在中國布局，將持續觀察。

謝順峰指出，台資銀行至海外布局，尋找更好的標的分散風險，大局面會是跟隨供應鏈重組，進行授信投資組合的調整，其次是會觀察客戶動向，因國銀至海外發展一開始都以企金為主，服務對象主要為台商，台資企業重心如何轉移會是重點，現在已有往越南 移動的趨勢。

根據金管會統計，2022年全年國銀新加坡據點稅前淨利達55.8億元，一舉超過國銀中國據點的55億元，新加坡躍居國銀海外獲利第3大地區。謝順峰認為，從國銀海外獲利變化等數據，可見新加坡、越南等東協及新南向國家，已是國銀海外布局的潛力地區。