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連勝文西安祭祖會宋濤 賴香伶赴陸被擋 國台辦釋善意

台灣新聞組／綜合報導
中國國民黨副主席連勝文受中國國民黨前主席連戰委託，率親友前往陝西掃墓。（本報資料照片）
中國國民黨副主席連勝文受中國國民黨前主席連戰委託，率親友前往陝西掃墓。（本報資料照片）

新華社報導，中國國民黨副主席連勝文受中國國民黨前主席連戰委託，率親友前往陝西掃墓。中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤在西安會見連勝文，請其代為轉達習近平總書記對連戰的親切問候。

宋濤表示，習近平總書記指出，台灣是中國的台灣。解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定。「我們要堅持九二共識、反對台獨分裂行徑和外部勢力干涉，維護台海和平穩定，推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一大業」。

連勝文轉達連戰對習近平總書記的誠摯問候，表示兩岸應堅持「九二共識」、反對「台獨」，加強交流合作，維護台海和平，造福兩岸同胞。

此外，民眾黨立委賴香伶原訂9日赴中國大陸，參加「2023兩岸道教福建參香巡禮」。在入境時遭中方海關告知，其台胞證遭註記失效，無法入境。

大陸國台辦新聞局昨天回應表示：「關於賴香伶女士日前來大陸無法入境事，大陸有關方面已向當事人說明情況。我們歡迎賴香伶女士方便時來大陸參訪，並提供相關協助」。

民眾黨表示，該活動由台灣道教協會邀請，屬於大型宗教交流，台灣有數百人前往。賴委員因有具有民眾黨客委會主委身分，依規定先向黨中央報備獲准後前往，一切按程序處理。

連勝文 習近平 國民黨

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