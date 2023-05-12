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陸515起恢復台胞證快捷通關 赴台自由行、團客還沒考慮

記者葉文義、賴錦宏、陳政錄／台北12日電
大陸宣布本月15日起恢復台胞證可於各大陸口岸自助通關。圖為2018年1月上海浦東機場旅客使用自助通關通道時，海關關員（左）指引旅客操作。（中新社資料照片）
大陸宣布本月15日起恢復台胞證可於各大陸口岸自助通關。圖為2018年1月上海浦東機場旅客使用自助通關通道時，海關關員（左）指引旅客操作。（中新社資料照片）

中國大陸國家移民管理局昨宣布，自15日起全面恢復口岸快捷通關，包括台灣人持卡式台胞證進出大陸也可走「快捷通關」（自助通關）。

如同持台灣護照回台可以走自助通關一樣，許多台商或台胞在疫情前進出大陸也會持卡式台胞證走快捷通關。不過自疫情以來，大陸關閉此項服務。直到今年1月8日先恢復毗鄰港澳口岸邊檢快捷通關。

全面恢復口岸快捷通關受惠對象包含持大陸護照、往來港澳通行證、往來台灣通行證、港澳居民來往內地通行證、台灣居民來往大陸通行證（五年有效）、一年多次有效出入境通行證的中國公民，可經快捷通道通行。

在疫情發生前，大陸多地口岸都已設置自助通關通道，上海浦東機場口岸有50條入境、38條出境自助通關通道；虹橋機場口岸則設有16條入境、九條出境通道。使用自助通關通道，出境時只須掃登機證、刷護照（台胞證）、按指紋拍照片，十多秒就能通關。入境時更快，只需刷台胞證（卡）再按指紋就通關。

上海台協副會長蔡世明表示，常進出大陸的台商或台幹一定會去辦理這項服務，因為出入關「會快很多」，現在恢復也算是大陸對台釋出善意，接下來就看兩岸航班、航點要恢復到什麼程度。

一名廣東台商表示，要辦理大陸的快捷通關需在機場人工櫃台先採集「指紋」以及填寫「信息採集授權書」等，有些人會因此寧願排隊走人工通關，以他們工廠台幹來講大概一半一半，但如果是經常進出人流量較大的機場比如深圳、上海，申辦意願就會高一些。

大陸同時全面恢復大陸居民赴港澳團隊旅遊簽注，以及赴港澳地區探親、工作、學習證件的「全國通辦」，意即大陸民眾可至各地任一公安出入境管理機構提交申請即可。不過大陸民眾「赴台」的出入境手續「全國通辦」並未恢復。

蔡世明表示，「公告沒有開放台灣，因為現在沒有需求。我的理解很簡單，所謂陸客赴台自由行、團客，現在大陸方面可能還沒有考慮」。

海基會發言人蔡孟君昨天表示，能夠便利兩岸民眾往來的措施，都應該去推行。

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