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首主導對台工作會議 王滬寧：逐步恢復擴大兩岸交流

特派記者賴錦宏、記者陳政錄／北京—台北連線報導
2023年對台工作會議5月9日至10日在北京召開，中共中央對台小組副組長、大陸全國政協主席王滬寧出席會議並講話。（新華社）
2023年對台工作會議5月9日至10日在北京召開，中共中央對台小組副組長、大陸全國政協主席王滬寧出席會議並講話。（新華社）

據新華社報導，2023年大陸全國對台工作會議9日至10日在北京召開，中共中央對台小組副組長、大陸全國政協主席王滬寧出席會議並講話。他提出，要完善增進台灣同胞福祉的制度和政策，持續深化兩岸融合發展。逐步恢復擴大兩岸交流，促進兩岸同胞心靈契合。

大陸全國對台工作會議被視為是觀察當年度大陸對台工作方向的重要指標，過去都在當年農曆春節前後召開，今年遲至6月才召開，成為近25年來最晚召開的一次。

新華社報導，王滬寧表示，中共18大以來，中共總書記習近平就對台工作作出一系列重要論述，提出一系列新理念、新思想、新戰略，形成了「新時代黨解決台灣問題的總體方略」。他要求，必須完整、準確、全面貫徹落實「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權。

對於今年對台工作，王滬寧提出五個「要」：要堅持一個中國原則和「九二共識」，推動兩岸關係和平發展；要秉持「兩岸一家親」理念，尊重、關愛、造福台灣同胞，完善增進台灣同胞福祉的制度和政策，持續深化兩岸融合發展。

要逐步恢復擴大兩岸交流，同台灣各階層人士交朋友，促進兩岸同胞心靈契合；要堅決反對「台獨」分裂活動和外部勢力干涉，堅決捍衛國家主權和領土完整；要加強黨對台工作的全面領導，深入開展調查研究，推動對台工作高質量發展。

對於王滬寧上任後首次由其主導的這場對台工作會議，淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳指出，王的講話展現新的「王式風格」，例如他提及要「深入調研」，推動對台工作高質量發展等，顯示陸方可能認為，過去對台研究不夠深入，工作質量不夠好。

不過，張五岳表示，會議雖提出要逐步恢復擴大兩岸交流，和台灣各階層人士交朋友，但重點還在執行面的問題。這次會議並未顯示中共對台政策有重大改變，「任何新的改變一定是出自習近平」。

中共 習近平 北京

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