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戴琪：不該質疑華裔 該關注的是中國政策

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黑白集／綠拒絕核電廠 卻擁抱軍火庫

黑白集
郭台銘拋出一縣市一小型核電廠的構想。(記者劉學聖／攝影)
郭台銘拋出一縣市一小型核電廠的構想。(記者劉學聖／攝影)

郭台銘為角逐總統大位，拋出「一縣市一小型核電廠」構想；遭蔡政府大力撻伐，綠委甚至牽拖到「票投國民黨，家家核廢廠」。綠營口號抄襲藍營「票投民進黨，青年上戰場」，讓人想起美國要在台建置大型彈藥庫。不知蔡政府選設軍火庫時，是否也比照「非核家園」，尊重反對者意見？

能源與和平，是台灣此刻面臨的雙重安全考驗。民進黨為取得執政權，30多年來誇大核能風險，卻淡化台獨的戰爭後果。如此，便形成一種荒謬情境：台灣寸土不容核廢料，卻任由美國設置引戰之軍火庫。

蔡政府滿口備戰方能避戰，但美軍要將東亞儲備彈藥改放台灣，無異直踩中共反分裂法的紅線，而其能源政策毫無備戰作用。試問，烏克蘭若用光電板而非核電廠，能撐過一年嗎？更矛盾的是，儲備彈藥原為長期抗戰，但蔡政府失去防守縱深後，開門讓美軍設彈藥庫，豈不形同提早點燃引線。

國科會稱，核廢料儲存不是科技問題，而是社會共識；但美軍在台設軍火庫，又取得多少社會共識？美軍彈藥庫的政治後座力，遠大於國會議長訪台，此案得失比核廢料儲存爭議更該經由社會公開討論。

網民討論美軍彈藥庫選址，一致建議設在南部綠營「死忠區」。綠營取笑郭董時，別忘先幫賴清德想好軍火庫要設在哪裡。

民進黨 賴清德 郭台銘

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