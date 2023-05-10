巴國總統當選人擬就職前訪台 前英相特拉斯也將到訪

巴拉圭總統當選人潘尼亞表示，會持續強化巴國與台灣的歷史關係。 (Getty Images)

台灣友邦巴拉圭共和國於4月30日舉行總統大選，由立場親台的紅黨總統候選人潘尼亞（Santiago Peña）拿下勝選。外交部昨天指出，潘尼亞規畫在8月就職典禮前訪問台灣，據了解，最快6月就可能成行。外交部也指出，前英國 首相特拉斯 （Liz Truss MP）將於5月16日至20日訪問台灣。

巴拉圭總統大選甫結束，外界普遍關心中華民國總統或副總統是否出訪巴國8月15日總統就職典禮，不過在此之前，巴國總統當選人潘尼亞則表態，希望能夠在就職前訪問台灣。

外交部昨舉行例行記者會，外交部拉丁美洲及加勒比海司司長鄭力城指出，潘尼亞曾在5月5日與蔡英文總統通聯，除了感謝蔡總統的祝賀，也表達有意儘速訪台，與蔡總統會面，盼透過訪問，持續深化兩國的交流與合作。

鄭力城表示，外交部一向歡迎友邦的高層和政要來台訪問，因此也樂於安排巴國總統當選人在就職前來訪，增加兩國之間的友好邦誼，未來如有相關規畫，會適時的對外說明。

據了解，根據現階段規畫，潘尼亞最快6月、7月就會來台訪問。

至於特拉斯5月16日訪台，將晉見府院高層、拜會相關部會首長，參訪台灣文經設施，並應遠景基金會邀請於5月17日發表演講，與台灣政、商、學等各界人士交流互動，強化台英密切友好關係；外交部表示誠摯歡迎。

英國前首相柴契爾夫人曾於1992年、1996年兩度訪台，此次特拉斯訪台，是暌違27年再度有英國前首相訪問台灣。