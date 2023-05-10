兩岸續凍 陸前4月自台進口大減27.5% 恐更擴大

大陸4月出口成長8.5%，略優於市場預期。圖為重慶果園港。（新華社）

根據中國大陸最新進出口統計，大陸4月出口達2954.2億美元，年增8.5%，略優於市場預期。值得注意的是，當月兩岸貿易持續大幅衰退；其中，大陸對台灣出口59.23億美元，年減14.4%；自台灣進口152.96億美元，減幅更達26.7%。前四月，大陸自台灣進口597.25億美元，大減27.5%。

兩岸貿易持續呈現大衰退，一般認為可能與部分晶片 產業供應受限及疫情 後經濟復甦緩慢有關。此外兩岸關係持續冰凍，大陸當局日前又宣布對台啟動貿易壁壘調查，都可能對兩岸貿易形成負面影響。

大陸海關總署昨公布4月進出口統計數字。按美元計，今年4月，大陸進出口達5006.3億美元，成長1.1%。其中，出口2954.2億美元，成長8.5%；進口2052.1億美元，下降7.9%。貿易順差902.1億美元，擴大82.3%。

兩岸貿易部分，今年1至4月，兩岸進出口貿易總額為815.2億美元，年減25.7%。其中，大陸對台出口累計達217.95億美元，衰退20.1%；大陸自台灣進口597.25億美元，大減27.5。

針對大陸4月出口略優於外界預期，中金宏觀表示，主要是去年同期疫情（上海去年4月封城 ）造成低基期，去年4月出口僅年增3.5%。若與今年3月的年增14.8%相比，4月增幅明顯趨緩。

出口趨緩的情形也反映在製造業PMI（採購經理人指數）。大陸國家統計局4月底時發布4月PMI為49.2，低於榮枯線，是今年首次降到景氣收縮區間。

野村中國首席經濟學家陸挺的報告指出，大陸3月年增14.8%的情形不會持續，月間出口的成長變化可能降至個位數，甚至再次陷入衰退，理由是全球經濟放緩及地緣政治緊張局勢加劇。