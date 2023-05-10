為台與美一戰？陸外長秦剛：保留一切選項

中國大陸國務委員兼外長秦剛重申，對台灣問題保留採取一切必要措施的選項。( 新華社)

中國大陸國務委員兼外長秦剛 接受「中東報」採訪，被問到中美會因台灣而爆發戰爭嗎？秦剛稱，台獨是危害台海和平穩定的最大威脅。「中方始終堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但也保留採取一切必要措施的選項。」

大陸外交部官網8日發布秦剛接受「中東報」書面採訪的問答文字稿，被問到有關中國對台灣及周邊海域關鍵目標實施了模擬打擊、有傳美台將舉行軍演，及中美會否因台灣而爆發戰爭。

秦剛重申，「台灣是中國領土不可分割的一部分，大陸在台灣問題上堅定捍衛國家主權和領土完整，維護包括台灣人民在內14億中國人民的權益，要打擊的是企圖分裂中國、策動台灣獨立的勢力」。

秦剛稱，當前台海局勢持續緊張，根源在於民進黨 當局「倚美謀獨」，拒不認同一個中國原則。而美方為遏制中國發展，搞所謂「以台制華」，一邊聲稱奉行「一個中國政策」，一邊卻執意與台灣民進黨當局升級官方往來和實質關係；一邊說不支持台獨，一邊卻向台灣出售先進武器、縱容其「以武謀獨」。

他強調，台灣問題是中國核心利益中的核心。當前，美方在台灣問題上的所作所為，不僅是對一個中國原則的嚴重違背，更是對戰後國際秩序、國際關係基本準則的嚴重破壞。美方若真心希望台海和平穩定，就應該回歸一個中國原則的本源本義，明確反對和制止台獨。