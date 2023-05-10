藍：美破台個資被駭案 台未聯繫 調局：抓的是論壇站長

國民黨立委賴士葆批蔡總統強調「資安即國安」都是做假的。(本報資料照片)

蔡英文總統昨出席台灣資安 大會開幕典禮，強調政府積極推動「資安即國安」戰略，未來也會加速培育資安研發人才，強化資通安全防護力道。她也說，政府會與產業、民間專家及社群合作，建立台灣的「資安國家隊」，打造讓國際信賴的資安系統及產業鏈。

不過，國民黨立委賴士葆表示，日前發生有全台2300萬筆全民個資遭駭客在網路上兜售事件，美國已經偵破此案件，3月15日主事者已在美國紐約被抓，且美方根據法律，已通知說可協助受害者主張權利，但據他所知，台灣官方至今沒有聯繫美國法院，「是睡著了嗎？」

賴士葆表示，台灣詐騙案頻傳，至今被詐騙陳情案仍接不完，日前爆發有駭客在網路論壇上，兜售台灣人民2300萬人個資，全部只賣5000美元，美方3月破案、逮到論壇主嫌後，4月法院發出公告通知，讓被害者可請求協助、主張權利等，但政府到現在為止，都沒聯繫美方。

賴士葆說，該案就是去年BreachForums論壇出現全台個資，不管是內政部、數位部或法務部等，都沒提出具體調查結果，現在「台灣抓不到、別國破案了」，政府卻好像路人甲一樣，到現在都沒去聯繫，連去了解是誰販賣、或從哪裡流出個資都沒做。

賴士葆批評，蔡英文總統不斷強調「資安即國安」，還花台幣13億元(約4230萬美元)要打造「打詐國家隊」，但從這件案件就能看出，政府打詐、資安「都是做假的」，連全台民眾的個資外洩 都沒找出原因或處理，更別說進一步的防範詐騙集團 聯繫大眾，也難怪詐騙案愈來愈多。

調查局昨表示，在論壇出售個資的賣家，目前鎖定一陸籍青年，FBI抓到的是駭客論壇的站長(管理員)，兩者研判應非同一人，但會循管道確認兩人間是否有關連。法務部說，有管轄權的詐欺案由各地檢署偵辦，如承辦檢察官因辦案需透過管道取得相關資訊，即會依法處理。

去年10月，暱稱「OKE」的人在國際知名駭客論壇BreachForums公開兜售2357萬餘筆台灣民眾戶役政資料，金額僅需5000美元。「OKE」表示，個資來源為中國民國內政部戶政司網站，並指定以虛擬貨幣付款，「OKE」同時提供了20萬筆宜蘭地區台人親屬、教育及兵役紀錄等個資，取信購買者。

最高檢察署在今年3月將全案發交台北地檢署偵辦。檢調根據「OKE」作為交易聯絡方式的Telegram進行反向追查及分析金流，自其使用的虛擬通貨錢包地址，鎖定1名大陸籍年輕男子涉案，同時發現該虛擬通貨錢包地址疑已完成多筆交易，並由該名涉案陸籍男子自大陸銀行帳戶提領為現金。