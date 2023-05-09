5億美元軍援 邱國正：美補償軍購延宕

國防部長邱國正（左）。 (本報資料照片)

美國拜登 政府規畫比照對烏克蘭 援助的緊急授權，軍援5億美元給台灣，國防部 長邱國正昨在立法院外交及國防委員會答詢表示，這5億美元是額外的，彌補軍購延宕所造成的漏洞。

本報系聯合報報導，該委員會昨審查軍人撫卹條例部分條文修正草案，邀請邱國正等人列席備詢。國民黨立委江啟臣質詢，烏克蘭日前聲稱用「愛國者」飛彈防禦系統擊落三枚俄羅斯極音速飛彈，這個愛國者系統是否為國軍使用的愛國者系統？國防部戰略規劃司長李世強說，「不是，那是愛三增程型」。

江啟臣進一步詢問，軍方有沒有要加購？台灣何時會有這款武器？李世強指出，已列入加購的部分，可能要到2027年以後才有。

江啟臣表示，中國大陸也有極音速飛彈，國軍目前雖然有列在武器採購清單上，但尚未取得；拜登政府有意比照烏克蘭模式軍援台灣 ，美國有在跟台灣談了嗎？有無包含愛國者增程型飛彈？

邱國正說，已經在談了，但此款愛國者飛彈沒有在裡面，並說明美國的5億元軍援是針對過去軍購案有延宕或延銷的，要以現貨優先彌補給台灣。他表示，這個通過後，在軍購中一直延宕或沒有給的，經過雙方審認確定後，可把美國現有的武器裝備，符合台灣需要的，先把它移過來；移過來的也不會去扣軍購經費，5億元是額外的，「軍購延宕所造成的漏洞，美方做出補償」。

民進黨立委劉世芳質詢，軍援包含哪些項目，有包括飛彈嗎？國防部戰略司司長李世強回應，在物品方面是美國的戰備物品，服務方面則是訓練和交流。

至於美國民主黨眾議員莫頓（Seth Moulton）近日在智庫研討會再度提出「應該讓中國清楚知道，如果你要入侵台灣，我們就要炸掉台積電」的想法，邱國正受訪時則說，任何人要炸毀任何一項設施，就已逾越防衛規範，國軍守土有責，不會讓這種事情發生，「哪一個講要炸這個、炸那個，我們國軍怎麼會容許這種狀況呢？」

台北中國時報評論指出，美方軍援5億美元，這筆錢，說多不多，說少也不少，從國防部的說法來看，就是美方為彌補軍售延宕，自知理虧，給筆補償金，算當做道歉，名目取個「軍援」好聽些。

該文說，川普政府答應的重大軍售案，沒有一項運交到國軍手上，除了疫情影響供應鏈，俄烏戰爭因素之外，拜登政府主張台灣應建構不對稱作戰，與川普政府不同調，恐怕也有無形影響。美方軍援5億美元的項目，可以想像給的一定是不對稱作戰的相關裝備，既是彌補軍售延宕之意，軍方就不必客氣，在美軍戰備庫存裝備中挑台灣想要的，而不是美方想給的。