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美議員語出驚人 再提「炸台積電嚇阻中國」

台灣新聞組／台北8日電

日前民主黨眾議員莫頓（Seth Moulton）出席米爾肯研究院（Milken Institute）全球會議，莫頓語出驚人表示，「要嚇阻中國最直接的辦法，就是告訴他們，如果要入侵台灣，美方就要炸毀台積電。」國民黨立委江啟臣對此表示，可看出美國以國家利益為考量，美國要確保台積電，應是積極保護台灣，不要再延宕對台軍售。

江啟臣說，莫頓的說法已不是第一次出現，可以看出美國還是以自身國家利益為首要考量，這究竟為的是台灣安全還是台積電安全？為了威懾中共不惜毀掉台積電，毀掉台積電不只是毀掉台灣的護國神山，更是摧毀全球經濟，這是相當不智的想法、更是不可行的做法。

江啟臣強調，美國若想要確保台積電，應該是要積極保護台灣，維持台海穩定，不要再延宕對台軍售，積極協助台灣參與各項國際組織和經貿組織，提高台灣軍事和經濟各方面能量，建構整體的嚇阻實力，也應該要積極促成兩岸對話，避免發生衝突、擦槍走火而導致全球危機。

台灣世新大學客座教授王健壯評論指出，從莫頓的發言，可見把台積電武器化的想法已盛行於華府政壇，但美國不仁，以台積電為芻狗，台灣卻把這些人奉為上賓，難道不覺得丟人現眼？

王健壯批評，曾經當過川普國安顧問的波頓日前訪台時，也被蔡英文以國賓之禮接待。波頓是全球知名的政客，但他的名不是好名，全世界都稱他是戰爭販子、戰爭罪犯；但他來台灣，蔡英文與賴清德卻分別兩度接見，彼此笑語晏晏、互捧互勉，這樣的畫面就是「漫無分際」、「優劣不分」的具體佐證；台灣向全世界傳遞了一個嚴重錯誤的訊息。

台積電 江啟臣 波頓

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