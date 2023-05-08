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減碼台積電 巴菲特：因為不喜歡地點 加碼投資日本

台灣新聞組／綜合8日電
「股神」巴菲特。（路透）
「股神」巴菲特。（路透）

「股神」巴菲特波克夏股東年會上表示，他對日本的投資還沒結束，暗示還會加碼投資；他也盛讚台積電是舉世管理最佳的企業之一，未來20年都可能是如此，透露他會減碼台積電ADR持股，是因為他不喜歡「地點」，還呼籲美中緩和緊張局勢。

波克夏去年第三季首度投資台積電ADR，卻又在第四季大幅減持，為少見的短線操作，巴菲特當然也被股東問到這個問題。

巴菲特說，台積電是舉世管理最佳、也是最重要的公司之一，他認為未來5年、或10到20年都將是如此，「晶片業無人與之並肩」，但他不喜歡「地點」，暗指台灣和台海風險，因而重新評估。

美中緊張局勢升溫，部分投資人擔心中國大陸可能犯台。高齡92歲的巴菲特和他的長期夥伴、99歲的波克夏副董事長孟格在股東會上說，美中緊張局勢加劇很「愚蠢」，雙方應解決彼此日益擴大的歧異，因為兩國需要彼此，應和睦相處。

巴菲特和孟格說，美中建立開放的貿易關係，符合雙方共同利益；因此兩國都應小心，切勿加劇緊張關係，因為這對世界來說，利害攸關。

巴菲特還說，他寧可在美國尋找「令人讚嘆的人士」，而「把資金配置在日本比配置在台灣」讓他更自在一些，「這就是現實」。波克夏最近已加碼投資日本五大商社，日前也親自造訪東京。

巴菲特說，這五家商社都有「非常、非常龐大」的營運，支付豐厚股利、又買庫藏股，波克夏又能透過發行日圓債券，規避匯率風險是「美妙的夥伴，我什麼事都不用做」，他也想把他的接班人亞伯介紹給這些商社。

他也說，波克夏對日本的投資還沒結束，但未透露細節。他日前接受日經訪問時，未排除與這些商社合作的可能性。

巴菲特 波克夏 投資

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