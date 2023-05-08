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5億美元軍援 藍委：台灣想要的 美國未必會給

台灣新聞組／台北8日電
彭博資訊報導，拜登政府準備動用「總統撥款權」，比照援助烏克蘭模式，提供台灣5億美元軍備。圖為一批軍需品從美國軍用機場運往烏克蘭。(取材自美國國防部)
彭博資訊報導，拜登政府準備動用「總統撥款權」，比照援助烏克蘭模式，提供台灣5億美元軍備。圖為一批軍需品從美國軍用機場運往烏克蘭。(取材自美國國防部)

拜登政府打算運送價值5億美元武器援助台灣。國民黨立委江啟臣表示，近期關於台美軍事合作，除了武器軍購外還有許多討論，例如建立區域緊急庫存、部隊人員合作訓練及後備能量建立等；拜登政府實際上會從哪一方面落實，應待台美雙方具體討論達成共識。

江啟臣表示，即便美方願意啟動軍援方案，許多武器裝備台方想要，不見得美方同意供售，武器裝備採購大都涉及產線排程問題，頂多是將庫存的彈藥先提供給台灣，若有此筆預算，投資眼前最迫切急需建立的項目，例如部隊人員協同作戰訓練、資訊鏈結、後備動員及戰力保存等，短期內可能比武器採購更為務實。

民進黨立委王定宇則透露，美國很重視台灣相關的軍事訓練、情資情報提供的相關事物，應該會有相當程度是用來支應美方提供台灣軍方提升戰場能力、現代化能力相關的訓練課程，或者是相關的訓練裝備所需要。

王定宇受訪時指出，如果拜登執行10億美元的撥款權，美國就必須提供等值的軍事裝備或軍事服務給台灣，顯示台美之間的國家安全高層必然有所溝通，才會知道彼此需要什麼，雙方當然需要討論。

王定宇說，台灣在美國整個戰略布局裡面，絕對是重要的戰略夥伴，可以直接由總統撥交裝備跟服務，不用再經過國會同意，美國用最快速的方法提供給台灣，會比一般的軍購或商售來得更快速。

王定宇表示，150多億台幣說多不多，說少不少，台方當然希望不要跟台灣已經向美軍購的部分有所重疊，快速需要提升的能力都可以放在這裡面，包含不對稱戰力，比方說相關的精準彈藥，或者是刺針飛彈等。

拜登 江啟臣 預算

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